Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: названо число ликвидированных наемников РФ

Источники сообщают, что повстанцы-туареги в Мали ликвидировали десятки наемников РФ.

https://glavred.info/world/razgrom-chvk-vagner-v-mali-nazvano-chislo-likvidirovannyh-naemnikov-rf-10584371.html Ссылка скопирована

В Африке ликвидировали группировку ЧВК "Вагнера" / 58-я ОМБр им. гетмана Ивана Выговского, СБУ

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали.

Африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ, подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские источники сообщают, что повстанцы-туареги в Мали ликвидировали от 20 до 50 наемников ЧВК Вагнера. Также в разных источниках появилась информация о том, что был ликвидирован и глава этой ЧВК, который стал руководителем после смерти Пригожина и Уткина", – отметил собеседник.

видео дня

Он уточнил, что есть информация о том, что наемников, которых повстанцы захватили в плен, планируют передать Украине.

"В СМИ также появилась информация о том, что повстанцы-туареги смогли взять в плен до 15 вагнеровцев. Они обратились к Украине с предложением отдать этих вагнеровцев в знак солидарности, чтобы они понесли наказание за свои преступления. В частности, не только за преступления в Украине, но и по всему миру", – добавил Рябых.

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали

Напомним, в Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что пстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Как сообщалось ранее, в ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ. Африканские повстанцы получили информацию для проведения успешной операции против наемников РФ, подчеркнул Андрей Юсов.

ЧВК Вагнера Группа Вагнера — неофициальное вооружённое формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.

По мнению экспертов, Группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству. В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред