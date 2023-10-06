Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер

"Силы быстрого реагирования" при помощи российских наемников пытались ЧВК Вагнер пытались в апреле совершитоь в Судане государственный переворот.

https://glavred.info/ukraine/specnaz-gur-provodil-operacii-v-sudane-protiv-chvk-vagner-10506130.html Ссылка скопирована

Спецназовцы ГУР в Судане / Бабель

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Судане проводили операции против ЧВК Вагнер и союзников российских боевиков. Местные "Силы быстрого реагирования" (RSF) в апреле пытались при помощи россиян осуществить государственный переворот.

Как сообщает Бабель, сведения об участии бойцов ГУР в операциях на Африканском континенте подтверди ли в украинской военной разведке.

Новость дополняется

видео дня

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.