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Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер

Андрей Ганчук
6 октября 2023, 14:16 обновлено 6 октября, 14:22
"Силы быстрого реагирования" при помощи российских наемников пытались ЧВК Вагнер пытались в апреле совершитоь в Судане государственный переворот.
Спецназовцы ГУР в Судане
Спецназовцы ГУР в Судане / Бабель

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Судане проводили операции против ЧВК Вагнер и союзников российских боевиков. Местные "Силы быстрого реагирования" (RSF) в апреле пытались при помощи россиян осуществить государственный переворот.

Как сообщает Бабель, сведения об участии бойцов ГУР в операциях на Африканском континенте подтверди ли в украинской военной разведке.

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