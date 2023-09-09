Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

Для ударов по военным объектам РФ используются разные средства, подчеркнул Вадим Скибицкий.

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В ГУР рассказали об ударах по территории РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины определило список стратегических объектов противника, и методично работает над их устранением, заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, которые обеспечивают изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, которые касаются логистики. Поэтому целей много: они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение", - подчеркнул он в эфире общенационального информационного телемарафона.

Относительно работы по целям он подчеркнул: "Мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ, чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его комплектующих, перестанут производить военную продукцию".

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"Те же россияне признают, что мы работаем точечно", - уточнил собеседник.

Вместе с тем он рассказал о том, что Украина атакует российские объекты, используя методики НАТО.

В то же время он заметил, что для атак по России ВСУ используют разные средства. В основном это ракетные системы, БПЛА и "агентурные единицы".

Скибицкий добавил, что ГУР определяет наиболее критичные объекты и цели в России. При этом в основном это военные объекты и объекты ВПК страны-агрессора.

Ранее у Владимира Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ. Если РФ будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то получит ответ, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в Крыму дроны атаковали район Севастопольской бухты. Местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города.

Буданов ранее анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Глава ГУР отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

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