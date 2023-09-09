УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 11:34 обновлено 9 сентября, 11:37
33
Для ударов по военным объектам РФ используются разные средства, подчеркнул Вадим Скибицкий.
ГУР
В ГУР рассказали об ударах по территории РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины определило список стратегических объектов противника, и методично работает над их устранением, заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой РФ. Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, которые обеспечивают изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, которые касаются логистики. Поэтому целей много: они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение", - подчеркнул он в эфире общенационального информационного телемарафона.

Относительно работы по целям он подчеркнул: "Мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ, чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его комплектующих, перестанут производить военную продукцию".

видео дня

"Те же россияне признают, что мы работаем точечно", - уточнил собеседник.

Вместе с тем он рассказал о том, что Украина атакует российские объекты, используя методики НАТО.

В то же время он заметил, что для атак по России ВСУ используют разные средства. В основном это ракетные системы, БПЛА и "агентурные единицы".

Скибицкий добавил, что ГУР определяет наиболее критичные объекты и цели в России. При этом в основном это военные объекты и объекты ВПК страны-агрессора.

Ранее у Владимира Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ. Если РФ будет наносить удары по критическим объектам в Украине, то получит ответ, говорит Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в Крыму дроны атаковали район Севастопольской бухты. Местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города.

Буданов ранее анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Глава ГУР отметил, что в Крыму есть много людей, которые ждут "бавовны" и освобождения полуострова от оккупантов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины бавовна в России
Реклама

Главное за день

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:34 Украина
"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:56 Украина
Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

09:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:57

11:34

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:14

РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

10:56

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:46

Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акциюВидео

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
10:27

Раввины мира выступили против приравнивания ситуации в Карабахе с Холокостом

09:59

В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

09:49

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

Реклама
09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

08:46

Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

08:40

Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ

08:23

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

07:40

Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023Видео

07:33

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

06:25

РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне"мнение

05:30

Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробностиВидео

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

Реклама
08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

16:59

На Украину обрушился затяжной геомагнитный шторм: когда закончится буря

16:55

Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

Реклама
16:46

Что нужно делать осенью с садом: простые действия сберегут его на следующий год

16:26

Попробуй и ты: гениальный трюк с полотенцем, который сохранит прохладу в жару

16:21

"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

16:14

Оставался на ночь: Пугачёва "сосватала" Галкина своей близкой подруге

16:08

Они готовы на все ради любви: 3 знака зодиака, которые сделают для вас всё

16:06

"Пригожин – герой зоны": Сотник пояснил, почему экс-главарь "вагнеров" обречен стать легендой в РФВидео

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять