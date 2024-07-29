Не просто десятки двухсотых: в России рассказали детали разгрома 'Вагнера' в Мали

В России признали разгром вагнеровцев в Мали . При этом количество двухсотых может быть значительно выше ранее опубликованных СМИ данных.
Как сообщает BBC со ссылкой на российские источники, речь идет о гибели по меньшей мере 82 наемников. Тогда как ранее пресса писала, что в ходе столкновения было ликвидировано от 20 до 50 членов российской банды.
Вагнеровцы также сделали заявление о ситуации в Мали, где упомянули об "ожесточенных боях" в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля.
Сначала вагнеровцы якобы имели преимущество, говорится в заявлении, но благодаря песчаной буре исламисты перегруппировались, нарастили силы и нанесли значительные потери российским наемникам.
"27 июля от бойцов поступила последняя радиограмма ('Остались втроем, продолжаем вести бой'). Командир отряда Сергей Шевченко погиб в бою", - сообщают в ЧВК "Вагнер".
Разгром Вагнера в Мали - главное
Как писал Главред, накануне в Мали повстанцы коренного народа туарегов перебили десятки наемников ЧВК "Вагнер", которые регулярно терроризировали их народ.
Видео разбитой правительственной колонны у границы с Алжиром вскоре попало в Сеть. Стало известно, что среди двухсотых были такие одиозные российские террористы, как администратор пригожинского Телеграмм-канала Grey Zone Никита "Белый". Кроме того, посчастливилось ликвидировать самого командира кампании Антона "Лотоса" Елизарова.
Еще часть террористов туареги взяли в плен, а затем сообщили, что отдают этих российских наемников, которые, в том числе, участвовали в российско-украинской войне, украинской стороне.
ЧВК Вагнера
Группа Вагнера - неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским олигархом и по совместительству "поваром Путина" Евгением Пригожиным.
В СМИ формирование часто называют российской частной военной компанией ЧВК Вагнера или ЧВК Вагнер.
По мнению экспертов, группа Вагнера на самом деле является замаскированным подразделением в структуре Минобороны РФ и подчиняется российскому правительству.
В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Мали - последний участок реального влияния "Вагнера". Страну РФ использует для золотодобычи. Эксперт считает, что после такого поражения Москва просто распустит ЧВК, бросив бойцов на "мясо" в Украину.
В то же время спикер ГУР Андрей Юсов намекнул на причастность украинской разведки к уничтожению вагнеровской колонны в Мали.
"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новые заказы и расчеты на них как на точечный инструмент решения проблем в регионе будет меньше", - сказал он в понедельник, 29 июля.
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