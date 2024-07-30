РФ нацелилась на новый плацдарм и пошла на штурм: в ВСУ назвали направление

Противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений, подчеркнул Дмитрий Лыховий.

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Российские оккупанты активизировались на юге / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском направлении Запорожской области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

Как подчеркнул он в эфире "Ми - Украина", дважды зафиксировали попытки штурмов ВС РФ на Гуляйпольском направлении. В наступление враг шел сразу с двух разных участков фронта.

"После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки с разных направлений. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя", – отметил украинский офицер.

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По словам спикера ОСГВ "Таврия", враг использовал во время своих атак багги и два танка. Один из них удалось успешно уничтожить, а успехов у противника не было. При этом за сутки противник мог остаться без трех единиц техники, а это свидетельствует о том, что "Гуляйпольское направление активизировалось".

"В некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", – добавил Лыховий.

Что такое ОСУВ "Таврия" Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

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