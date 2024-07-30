Ситуация в Волчанске: РФ, вероятно, захватила весь агрегатный завод — ISW

Когда именно российские войска захватили завод, пока что непонятно.

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Волчанский агрегатный завод возможно находится под контролем РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад,2day.kh.ua

Российские оккупационные войска, вероятно, захватили весь агрегатный завод в Волчанске, расположенный к северо-востоку от Харькова. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны со ссылкой на геолокационные снимки 28 июля.

На опубликованных фото видно, как украинские войска нанесли удар с беспилотника по большой куче боеприпасов в восточной части Волчанского агрегатного завода. Аналитики предполагают, что это указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили весь завод.

"Однако непонятно, когда именно российские войска захватили этот завод. Бои также продолжались возле поселка Глубокое (на севере Харькова) и в других районах Волчанска 28 и 29 июля", - пишут аналитики.

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Также отмечается, что российский военный блогер утверждал, что украинские силы также провели четыре контратаки возле села Старица ( к северо-востоку от Харькова и юго-западу от Волчанска.

На утро 30 июля украинское командование не комментировало ситуацию в Волчанске.

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод — промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод являлся градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод являлся одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолёта Ан-178.

Ситуация на фронте - последние новости

Утром 30 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.

По данным DeepState, российская оккупационная армия продвигается на Донбассе и имеет успех в районе семи населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного", - говорится в сообщении.

Мздание The New York Times писало, что оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе. Они активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом.

За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск — одному из главных украинских опорных пунктов в этом районе. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ.

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