Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

Российская оккупационная армия продвигается на Донбассе и имеет успех в районе семи населенных пунктов. Об этом в ночь на 30 июля сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного", - говорится в сообщении.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки.

Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:

Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.

Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.

Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.

Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.