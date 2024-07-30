УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

Анна Ярославская
30 июля 2024, 08:32
138
Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном, сообщают аналитики DeepState.
ВСУ, фронт, карта
Что сейчас происходит на фронте - последние новости / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Российская оккупационная армия продвигается на Донбассе и имеет успех в районе семи населенных пунктов. Об этом в ночь на 30 июля сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного", - говорится в сообщении.

Война в Украине сейчас
Война в Украине сейчас / Карта deepstatemap

Что говорят аналитики ISW

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки.

видео дня

Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:

  • до ветрозащитной полосы к западу от Волчьего;
  • к западу от Лозоватского;
  • и к югу от Нетайлово.

Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.

Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).

Ситуация на фронте
Ситуация на фронте / understandingwar.org

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.

Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.

Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Отчет Генштаба ВСУ

Утром 30 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григоровки, Часового Яра, Клещиевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Больше всего ативности оккупанты проявили возле Новоалександровки, Желанного и Прогресса.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск.

Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

Также в Генштабе озвучили потери российских оккупантов.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 577 060 (+1 060) человек;
  • танков – 8 381 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед.;
  • артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед.;
  • РСЗО – 1 130 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 906 (+0) ед.;
  • самолетов – 363 (+0) ед.;
  • вертолетов – 326 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27) ед.;
  • крылатых ракет – 2 406 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед.;
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед.;
  • специальной техники – 2 696 (+6) ед.
Потри армии РФ по состоянию на утро 30 июля 2024
Потри армии РФ по состоянию на утро 30 июля 2024 / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, летнее российское наступление, на которое оккупанты возлагали надежды, проваливается. Россия вообще потеряет свое доминирование на поле боя уже к зиме, сообщает The Telegraph.

Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник заявил о том, что на поле боя Украине не нужно победить, а достаточно держать ситуацию стабильной.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ситуация в Волчанске: РФ, вероятно, захватила весь агрегатный завод — ISW

Ситуация в Волчанске: РФ, вероятно, захватила весь агрегатный завод — ISW

09:30 Украина
Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный

Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный

09:00 Интервью
Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

08:32 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко 4424

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко

Кинолог назвал самую опасную породу в мире 3466

Кинолог назвал самую опасную породу в мире

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте 2774

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали 2392

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

Последние новости

09:31

Что запрещено делать 30 июля : какой церковный праздник в этот день

09:30

Ситуация в Волчанске: РФ, вероятно, захватила весь агрегатный завод — ISW

09:27

Нельзя ни о чем договориться с теми, кто собирается тебя съестьмнение

09:21

Альбина Джанабаева примчалась к Валерию Меладзе в РФ

09:12

РФ нацелилась на новый плацдарм и пошла на штурм: в ВСУ назвали направление

Россия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог БорейкоРоссия может ударить по дамбе Киевской ГЭС, затопит Подол и весь левый берег – эколог Борейко
09:00

Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный

08:32

Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

08:22

Ликвидация десантно-штурмовых войск: в командовании ДШВ ответили на фейк

08:09

Путинистка Лера Кудрявцева забрала дочь и покинула РФ - детали

Реклама
06:56

Разгром вагнеровцев в Мали: РФ может вывести части войск из Украины - ISW

06:13

Ракетная программа: Украине не нужно начинать с нулямнение

05:55

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с совой

05:36

Гороскоп на август 2024 для Овнов: что принесет последний месяц лета

04:38

Почему нельзя дарить четное количество цветов: суровая примета наших предков

03:30

Удар по ядерному бомбардировщику РФ: топ-генерал о "потрясающем достижении" ВСУ

03:00

Настоящий сюрприз: Алла Пугачева спела с Максимом Галкиным в Юрмале

02:59

Опасная магнитная буря накрывает страну: когда закончится этот шторм

02:20

Можно ли в эмалированной кастрюле варить варенье: что стоит знать каждой хозяйке

01:45

Могилевская призналась, какой урок привлекательности дала 12-летней дочериВидео

01:15

Вытяжка будет сиять, как новая: как быстро очистить фильтр от застарелого жира

Реклама
29 июля, понедельник
23:30

Тина Кароль готовится стать матерью

23:28

"Это не передать!": первые слова Харлан после драматической победы на Олимпиаде-2024ФотоВидео

23:07

Россияне не переживут: Максим Галкин поддержал украинцев и "порвал" зал

22:21

Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Ольга Харлан стала призеромФото

22:17

"Не планировал": Сергей Жадан рассказал о своем "ребенке"

22:12

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали: названо число ликвидированных наемников РФ

21:59

Пенсионерка из Калуша выиграла 190 тысяч гривен: как ей улыбнулась удача

21:46

"Была бомбежка": Андрей Данилко вскрыл правду о Софии Ротару

21:27

Небо усиливают ПВО: Зеленский объяснил, какие регионы получат ЗРК первыми

21:12

Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске - подробностиВидео

21:09

Последнее фото Лукашенко заставило Сеть усомниться в его здоровье

21:07

Огромное количество оружия: США выделили большой пакет помощи

20:51

Дочь Ольги Фреймут заинтриговала возвращением в Украину

20:24

Мать подозреваемого в убийстве Фарион назвала вероятную версию преступления

20:15

Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звездыВидео

19:59

Всё идет к заморозке войнымнение

19:58

Шквалы, грозы и дожди: Украину атакует мощный шторм

19:53

"Может, не приходите на концерты": Данилко - о замечаниях насчет русскоязычных песен

19:12

Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

19:04

Что нужно сделать с клубникой осенью: советы, которые помогут всем дачникам

Реклама
18:30

Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали "счастливые" графики

18:25

Дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева совершила каминг-аутВидео

18:17

РФ выбрала новые цели и готова массированно бить по Украине: СМИ узнали детали

17:56

Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

17:35

Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

17:31

"Изменили подход": журналист сказал, зачем РФ решила уничтожить инфраструктуру Украины

17:21

"Ничего не знаю": российская соперница Магучих отреклась от Олимпиады-2024

17:17

Необычное совпадение: Данилко проговорился, как зовут внучку Инны Белоконь

17:17

Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: заявление Генштаба

17:05

Как хранить яблоки чтобы не испортились: простой и очень полезный советВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять