Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

Российская оккупационная армия продвигается на Донбассе и имеет успех в районе семи населенных пунктов. Об этом в ночь на 30 июля сообщили аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного", - говорится в сообщении.
Что говорят аналитики ISW
Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки.
Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:
- до ветрозащитной полосы к западу от Волчьего;
- к западу от Лозоватского;
- и к югу от Нетайлово.
Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.
Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).
Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).
Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.
Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.
Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Отчет Генштаба ВСУ
Утром 30 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григоровки, Часового Яра, Клещиевки, Калиновки и Богдановки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Больше всего ативности оккупанты проявили возле Новоалександровки, Желанного и Прогресса.
На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск.
Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.
Также в Генштабе озвучили потери российских оккупантов.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 577 060 (+1 060) человек;
- танков – 8 381 (+25) ед.;
- боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед.;
- артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед.;
- РСЗО – 1 130 (+1) ед.;
- средств ПВО – 906 (+0) ед.;
- самолетов – 363 (+0) ед.;
- вертолетов – 326 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27) ед.;
- крылатых ракет – 2 406 (+0) ед.;
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед.;
- подводных лодок – 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед.;
- специальной техники – 2 696 (+6) ед.
Как сообщал Главред, летнее российское наступление, на которое оккупанты возлагали надежды, проваливается. Россия вообще потеряет свое доминирование на поле боя уже к зиме, сообщает The Telegraph.
Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник заявил о том, что на поле боя Украине не нужно победить, а достаточно держать ситуацию стабильной.
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