Оккупанты штурмуют 11 направлений фронта, возле семи населенных пунктов имеют успех

Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном, сообщают аналитики DeepState.

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Российская оккупационная армия продвигается на Донбассе и имеет успех в районе семи населенных пунктов. Об этом в ночь на 30 июля сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Спорного, Раздолевки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном. Обновлен район Желанного", - говорится в сообщении.

Война в Украине сейчас / Карта deepstatemap

Что говорят аналитики ISW

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, российские войска недавно добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки.

видео дня

Геолокационные кадры от 29 июля показывают, что войска РФ удерживают позиции в западной части Новоселовки Первой, подтверждая, что россияне недавно захватили весь населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 июля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись:

до ветрозащитной полосы к западу от Волчьего;

к западу от Лозоватского;

и к югу от Нетайлово.

Минобороны РФ заявило, что элементы Центральной группировки войск России захватили Волчье, что согласуется с контролем ISW оценки местности в этом районе.

Несколько российских источников заявили, что российские войска захватили более половины Веселого и движутся к Новогродовке и Селидово (крупные и более укрепленные населенные пункты примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта).

Ситуация на фронте / understandingwar.org

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июля, показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе в полях к югу от Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Военкоры РФ дополнительно заявили, что россияне продвинулись к западным окраинам и в пределах северной Красногоровки, хотя ISW пока не наблюдал, чтобы российские силы действовали так далеко в пределах западной или северной Красногоровки.

Генштаб ВСУ в свою очередь сообщил сообщил о продолжающихся безуспешных российских атаках в районе Красногоровки и Георгиевки, к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки, Константиновки и Водяного, а также в направлении Антоновки.

Также 29 июля враг продолжил ограниченные наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не добился никаких подтвержденных успехов.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наземные атаки противника в районе Большой Новоселки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Отчет Генштаба ВСУ

Утром 30 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григоровки, Часового Яра, Клещиевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Дружбы, Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны в сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти разных населённых пунктов. Больше всего ативности оккупанты проявили возле Новоалександровки, Желанного и Прогресса.

На Кураховском направлении наши защитники отразили 21 штурмовое действие недалеко от Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск.

Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

Также в Генштабе озвучили потери российских оккупантов.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 577 060 (+1 060) человек;

танков – 8 381 (+25) ед.;

боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед.;

артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед.;

РСЗО – 1 130 (+1) ед.;

средств ПВО – 906 (+0) ед.;

самолетов – 363 (+0) ед.;

вертолетов – 326 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27) ед.;

крылатых ракет – 2 406 (+0) ед.;

кораблей/катеров – 28 (+0) ед.;

подводных лодок – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед.;

специальной техники – 2 696 (+6) ед.

Потри армии РФ по состоянию на утро 30 июля 2024 / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, летнее российское наступление, на которое оккупанты возлагали надежды, проваливается. Россия вообще потеряет свое доминирование на поле боя уже к зиме, сообщает The Telegraph.

Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник заявил о том, что на поле боя Украине не нужно победить, а достаточно держать ситуацию стабильной.

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