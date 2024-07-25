На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

Недалеко от Курахово ВСУ отбили очень мощное наступление россиян, которое стало одним из самых масштабных с начала войны.

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Бой ВСУ под Курахово / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Недавно украинские бойцы отбили очень тяжелый штурм. Враг бросил в бой 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков, чтобы прорвать оборону десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении. Об этом сообщает АрмияInform.

На рассвете 24 июля враг выдвинул весомые силы против украинских защитников - 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "терминатор". Атаковали россияне и на мотоциклах - выехало 12 "байкеров".

Штурмовали противники сразу с нескольких направлений. Украинская аэроразведка обнаружила колонны противников далеко на подступах к позициям ВСУ, поэтому артиллерия начала работать по технике оккупантов заранее.

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С помощью ударных дронов удалось остановить первые танки и бронированные машины, дальше в бой пошли украинские противотанкисты.

Немало техники подорвалось на минах, коварно расставленных саперами бригады.

В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли огромные потери в живой силе: 40 россиян - уничтожено, еще 37 - ранены.

Таврическая бригада очень хорошо отработала на своем направлении. Оккупанты, которые наступали, увидев потери в живой силе, бросились бежать, однако, наши бойцы уничтожили их "сбросами" с дронов.

Война в Украине и наступление россиян

Напомним, 24 июля между военнослужащими на Харьковщине произошла стрельба. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения.

Также стоит напомнить, что россияне используют новые беспилотники в войне против Украины. 24 июля ВСУ второй раз сбили беспилотник неизвестного типа.

Напомним, в ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Конструкция этого дрона значительно отличается от известных моделей Shahed-136.

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