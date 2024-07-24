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На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

Руслана Заклинская
24 июля 2024, 22:55обновлено 24 июля, 23:32
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Медики оказывают неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, сообщили в ОСГВ "Хортица".
На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые
В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

В среду, 24 июля, в Харьковской области произошла перестрелка между украинскими военными. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

"Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Раненых украинских военных доставили в Военно-медицинский клинический центр, там им оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых - тяжелое.

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"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", - добавили в ОСГВ.

По словам ОСГВ "Хортица", принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить возникновение подобных инцидентов в будущем.

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

Стрельба между военнослужащими - новости по теме

Напомним, 14 июля в Одесской области во время охраны границы пограничники остановили транспортное средство. Один из правонарушителей, пытавшийся убежать, напал на военнослужащего. Для самозащиты пограничник вынужден был применить оружие. Врачи скорой помощи зафиксировали смерть нападавшего и телесные повреждения у пограничника.

Также в Тернополе майор воинской части расстрелял молодого пограничника из табельного оружия. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля в гостинице, когда майор обнаружил пограничника рядом со своей женой. По словам пресс-секретаря Специализированной прокуратуры Юлии Шевченко, конфликт возник на почве ревности.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области сотрудник ТЦК и СП открыл огонь по гражданским. Местные жители напали на работников ТЦК, заблокировали машину и применили силу. Чтобы защитить себя, военнослужащий произвел выстрелы в землю. Никто не пострадал.

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