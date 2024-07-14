Стрелок на крыше и провал спецслужб: очевидцы раскрыли детали стрельбы в Трампа

Очевидцы говорят, что стрелок находился на крыше хозяйственной постройки, при этом было отчетливо видно винтовку.

https://glavred.info/world/strelok-na-kryshe-i-proval-specsluzhb-ochevidcy-raskryli-detali-strelby-v-trampa-10580702.html Ссылка скопирована

На Дональда Трампа совершено покушение / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

Зрители сообщали о подозрительном человеке на крыше сооружения возле места, где проходил митинг 45-го президента США Дональда Трампа в Пенсильвании.

"Я думаю про себя: "Почему Трамп все еще выступает, почему его не убрали со сцены?"... и тут раздается пять выстрелов", — цитирует ВВС одного из присутствовавших, назвавшегося Грегом Смитом.

По словам очевидца, стрелок находился от них в 15 м на крыше хозяйственной постройки, при этом было отчетливо видно винтовку. Очевидцы пытались обратить внимание полицейских около трех-четырех минут, но те "не понимали, что происходит".

видео дня

При этом не исключается, что стоящим внизу полицейским не удавалось увидеть стрелка из-за наклона крыши. "Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. Это провал безопасности, 100% провал безопасности", - сказал очевидец.

Другой свидетель Бен Мейсер сообщил, что стрелок за несколько минут до атаки шел по крышам хозпостроек. Он отметил, что предупредил офицера полиции. "Когда я повернулся, чтобы вернуться на место, раздались выстрелы, а потом наступил полный хаос, мы все побежали прочь, и на этом все закончилось", - рассказал он KDKA-TV.

Что известно о BBC? Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Заявление Трампа после покушения

После покушения Трамп поблагодарил своих сторонников "за их молитвы", передает Fox News. "Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое", — сказал он.

"Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла. Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей великой страной на этой неделе из Висконсина", — добавил Трамп.

Покушение на Дональда Трампа - последние новости по теме

Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.

Позднее стали известны подробности покушения на экс-президента США Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение. Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа и подчеркнул, что такому насилию нет оправданий.

Трамп в первые часы после покушения отправил сторонникам "истерическое" письмо. При этом Трамп подробно описал первые минуты после совершенного на него покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. В частности, одиозный политик поблагодарил работу спецслужб за оперативную реакцию на стрельбу.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред