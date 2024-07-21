В Тернополе военный расстрелял пограничника: что стало причиной жестокой расправы

Военный одной из воинских частей несколько раз выстрелил в 25-летнего пограничника из своего табельного пистолета.

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В Тернополе военный расстрелял пограничника / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Тернополе произошло жуткое убийство. Майор одной из воинских частей расстрелял молодого пограничника из табельного оружия. Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, сообщает издание "20 минут".

Убийство произошло в ночь с 20 на 21 июля в одном из отелей Тернополя. Майор ворвался в отель посреди ночи и убил 25-летнего пограничника. Все из-за того, что военный "застукал" рядом с ним свою жену.

"Ориентировочно в 03.00 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия. Предварительно установили, что конфликт возник на почве ревности", - сказала пресс-секретарь. видео дня

Сейчас правоохранители расследуют дело по статье "Умышленное убийство". Задержанному планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось о том, что россияне убили известного комбата ОУН Николая Коханивского. Николай Коханивский стал на защиту Украины еще в 2014 году. У него был позывной "Буревий". Военный погиб в Харьковской области, отбивая атаку российских оккупантов под Волчанском.

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ. Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

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