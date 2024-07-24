Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

Украина от Крыма не отказывается. Однако ранее Зеленский предполагал, что вернуть некоторые захваченные РФ территории можно дипломатией.

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Украина готовит возвращать полуостров / Коллаж: Главред, фото: x.com/krymsky_bridge, t.me/osirskiy

Сомнения относительно того, что украинская власть не рассматривает освобождение Крыма военным путем, исчезли после интервью Главнокомандующего Александра Сирского. Эксперт Михаил Самусь в материале Еспресо видит в этом "оптимистические" сигналы.

Самусь подчеркнул, что ему было важно услышать мнение Сырского по этому поводу на фоне предостережений, что Киев якобы мог отказаться от выхода на границы 1991 года, в частности Крыма.

Интервью, по мнению Самуся, является достаточно "оптимистичным" по поводу того, возможно ли наступление на захваченный россиянами полуостров.

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Александр Сирский - свежее интервью Главнокомандующего

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британскому изданию The Guardian сказал, что у Украины был план вернуть Крым.

"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна", - сказал генерал.

Главком ВСУ заявил, что российские оккупанты были вынуждены "полностью уйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Переговоры с РФ - что Зеленский говорил об освобождении территорий

В интервью BBC президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что "горячую стадию" войны можно завершить уже в конце 2024 года. При этом это "не означает отвоевание всех территорий", отметил Зеленский. Он верит, что вернуть захваченные Россией земли можно "силой дипломатии".

"Да, надо быть сильными на поле боя. Желательно не отступать, желательно стоять, а еще желательнее пойти на шаги, которые ослабят Россию. Она начнет отступать. Это просто даст вам более сильные позиции за столом переговоров. Но это не значит, что необходимо возвращать все территории исключительно оружием. Я считаю, что можно договориться и об урегулировании дипломатическом", - добавил Зеленский.

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