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ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

Руслана Заклинская
24 июля 2024, 21:50
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Профиль полета и другие маркеры указывали на сходство с иранским дроном, однако этот дрон меньше Shahed-136, отметили аналитики.
ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ
Украинские защитники сбили еще один российский дрон неизвестного типа / Коллаж: Главред, фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, Defense Express

Российские оккупанты продолжают испытывать новые дальнобойные дроны-камикадзе во время атак по Украине. В среду, 24 июля, украинские защитники во второй раз сбили беспилотник неизвестного типа. Об этом сообщили в издании Defense Express.

Фото сбитого российского БПЛА Defense Express получил из собственных источников. После успешной работы Сил обороны Украины дрон упал на открытой местности и остался почти неповрежденным.

Командование воздушных сил сообщило, что во время атаки враг использовал 23 дрона типа Shahed, из которых было сбито 17. По словам аналитиков издания, его идентификация как Shahed объясняется тем, что профиль полета неизвестного БПЛА и другие маркеры указывали на сходство с иранским дроном.

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"Тем более, что речь идет о дроне, который также построен по схеме летающее крыло с двигателем внутреннего сгорания в хвостовой части с толкающим винтом, а также окрашенным в черный цвет", - добавили в издании.

Эксперты подчеркивают, что этот дрон меньше Shahed-136. Он имеет размах крыла около 2,5 метров, а его длина составляет 2 метра. Сейчас специалисты оценивают конструкцию беспилотника и изучают детали, из которых он был собран. Благодаря тому, что дрон остался почти неповрежденным, можно получить значительное количество информации.

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ
Беспилотник неизвестного типа / Фото: Defense Express

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Атаки РФ по Украине и неизвестный БПЛА - подробности

Напомним, в ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Конструкция этого дрона значительно отличается от известных моделей Shahed-136.

Также в вечер субботы, 20 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с российской атакой дронов. Оккупанты тогда запустили около 30 БпЛА.

Как сообщал Главред, утром 19 июля оккупанты нанесли удар по центральной части Чугуева на Харьковщине, в результате чего ранены 7 человек, среди которых 14-летний мальчик. Все пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии.

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БПЛА дроны война России и Украины атака дронов
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