Потери на складах под Воронежем впечатляющие: разведка Британии раскрыла детали

В министерстве обороны Великобритании заявили, что украинские беспилотники ночью 7 июля атаковали склад боеприпасов в Воронежской области - это стало значительной потерей для российской армии.
В отчете министерства обороны Британии говорится, что атака беспилотников по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, вероятно, привела к почти полному уничтожению всего, что там было. В разведке заявляют, что это стало значительной потерей для армии РФ, поскольку склад охватывал около 9 квадратных километров.
Вероятно, склад был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте в Украине.
"Это еще больше усложнит России и так проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", - считают в разведке.
В то же время там добавляют, что это еще больше подчеркивает "неспособность России защитить ключевые объекты в районе, который может похвастаться плотным размещением противовоздушной обороны, примерно в 80 км от границы с Украиной".
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Как сообщают в разведке, Россия не может позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение".
"Такой подход требует огромного количества боеприпасов. Сейчас Россия полагается на своих ограниченных иностранных партнеров в этом вопросе через свою оборонную разведку, сообщая вероятность своего спроса", - добавили в минобороны Великобритании.
Напомним, что в России произошел пожар на "жирном" объекте под Воронежем. В приграничной Украине Воронежской области России местные жалуются на мощные взрывы, а власти готовят автобусы для эвакуации из-за попадания дрона.
Под Воронежем все еще продолжает детонировать склад с ракетами. Враг разместил склад с боеприпасами рядом со своими населенными пунктами, в связи с чем, как свидетельствуют кадры, наблюдается падение снарядов на близлежащие поселения.
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