Потери на складах под Воронежем впечатляющие: разведка Британии раскрыла детали

Россия не может позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение", считают аналитики.

https://glavred.info/world/vtrati-po-skladah-pid-voronezhem-vrazhayuchi-rozvidka-britaniji-rozkrila-detali-udaru-zsu-10583159.html Ссылка скопирована

Что ВСУ уничтожили в Воронеже / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В министерстве обороны Великобритании заявили, что украинские беспилотники ночью 7 июля атаковали склад боеприпасов в Воронежской области - это стало значительной потерей для российской армии.

В отчете министерства обороны Британии говорится, что атака беспилотников по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, вероятно, привела к почти полному уничтожению всего, что там было. В разведке заявляют, что это стало значительной потерей для армии РФ, поскольку склад охватывал около 9 квадратных километров.

Вероятно, склад был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте в Украине.

видео дня

"Это еще больше усложнит России и так проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", - считают в разведке.

В то же время там добавляют, что это еще больше подчеркивает "неспособность России защитить ключевые объекты в районе, который может похвастаться плотным размещением противовоздушной обороны, примерно в 80 км от границы с Украиной".

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Как сообщают в разведке, Россия не может позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение".

"Такой подход требует огромного количества боеприпасов. Сейчас Россия полагается на своих ограниченных иностранных партнеров в этом вопросе через свою оборонную разведку, сообщая вероятность своего спроса", - добавили в минобороны Великобритании.

Напомним, что в России произошел пожар на "жирном" объекте под Воронежем. В приграничной Украине Воронежской области России местные жалуются на мощные взрывы, а власти готовят автобусы для эвакуации из-за попадания дрона.

Под Воронежем все еще продолжает детонировать склад с ракетами. Враг разместил склад с боеприпасами рядом со своими населенными пунктами, в связи с чем, как свидетельствуют кадры, наблюдается падение снарядов на близлежащие поселения.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред