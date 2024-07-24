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Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу

Яна Ставская
24 июля 2024, 15:48
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Оккупанты наносят массированный удар по Харькову.
Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу
РФ обстреливает Харьков / Коллаж Главреда. Иллюстративные фото - Олег Синегубов, МО России

Российские оккупанты в среду, 24 июля, нанесли повторный удар по Харькову. В общем, городские власти насчитали пять "прилетов".

В то же время мэр Игорь Терехов по состоянию на 15:30 сообщает о новом обстреле областного центра.

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Терехов утверждает, что все предыдущие прилеты пришлись на промышленную зону. А глава ОВА Олег Синегубов отметил, что речь идет о Холодногорском районе Харькова.

Ракетами был атакован инфраструктурный объект, на месте попадания - сильный пожар. По уточненным данным, пострадали четыре человека, еще по двум людям продолжаются поиски. К сожалению, из-под завалов извлекли тело одного человека.

Вскоре появилась информация о новом обстреле Россией - враг нанес повторный удар.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы в Харькове - последние новости

В среду днем ​​оккупанты атаковали Харьков. По городу был нанесен ракетный удар.

Утром ВС РФ нанесли удары по городу установками С-300.

В то же время ВСУ отвечают захватчикам на их террористические атаки на Харьков. В частности, в начале июля, как было установлено, дроны устроили блекаут в Воронежской и Белгородской областях - откуда Россия ведет огонь по нашему приграничью.

27 июня РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500. В результате российской атаки повреждены частные дома, пострадали 5 человек.

Россия действует в отношении Харькова по сценарию Алеппо - это сценарий мести, уверен президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Он объяснил, что РФ давно хотела завоевать Харьков и сделать его "столицей" "правильной Украины", но за все годы войны не смогла этого сделать. Поэтому врагу только остается терроризировать город-миллионник.

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