Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу

Российские оккупанты в среду, 24 июля, нанесли повторный удар по Харькову. В общем, городские власти насчитали пять "прилетов".
В то же время мэр Игорь Терехов по состоянию на 15:30 сообщает о новом обстреле областного центра.
Терехов утверждает, что все предыдущие прилеты пришлись на промышленную зону. А глава ОВА Олег Синегубов отметил, что речь идет о Холодногорском районе Харькова.
Ракетами был атакован инфраструктурный объект, на месте попадания - сильный пожар. По уточненным данным, пострадали четыре человека, еще по двум людям продолжаются поиски. К сожалению, из-под завалов извлекли тело одного человека.
Вскоре появилась информация о новом обстреле Россией - враг нанес повторный удар.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Взрывы в Харькове - последние новости
В среду днем оккупанты атаковали Харьков. По городу был нанесен ракетный удар.
Утром ВС РФ нанесли удары по городу установками С-300.
В то же время ВСУ отвечают захватчикам на их террористические атаки на Харьков. В частности, в начале июля, как было установлено, дроны устроили блекаут в Воронежской и Белгородской областях - откуда Россия ведет огонь по нашему приграничью.
27 июня РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500. В результате российской атаки повреждены частные дома, пострадали 5 человек.
Россия действует в отношении Харькова по сценарию Алеппо - это сценарий мести, уверен президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Он объяснил, что РФ давно хотела завоевать Харьков и сделать его "столицей" "правильной Украины", но за все годы войны не смогла этого сделать. Поэтому врагу только остается терроризировать город-миллионник.
Вас также могут заинтересовать новости:
- РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий: ситуация на фронте
- Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков: майор ВСУ раскрыл детали
- "Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред