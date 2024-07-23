На сколько лет может затянуться война в Украине: Жданов описал два сценария

Война может закончиться внезапно, если элиты в РФ устранят Путина. Кроме этого, окончание войны может ускорить Запад, если даст нам достаточно оружия.

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На сколько лет может затянуться война в Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад", 43 отдельная механизированная бригада

Срок, в течение которого еще может длиться война в Украине, зависит от того, как дальше будут развиваться события. Возможны два сценария. Первый касается того, сколько выдержит страна-агрессор Россия и не произойдет ли там дворцовый переворот, второй - сколько еще времени Запад будет готов продолжать эту войну и когда он устанет.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде. Он подчеркнул, что сейчас многое зависит от Запада и от того, насколько западные государства готовы продолжать эту войну.

"Потому что мы воюем не за свой счет, а за счет Запада. И поставки вооружения, и финансирование - это всё война за счет западных стран", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что стоит обратить внимание на два критерия. Первый - сколько выдержит Российская Федерация. Ведь в РФ может произойти что угодно, и в лучших традициях Российской империи может произойти дворцовый переворот.

"Думаю, подушки в Кремле еще есть, вилки в столовой есть, яд тоже есть (у них еще химические институты по производству вирусов остались, значит, яды тоже смогут произвести). В лучших традициях Российской империи могут ликвидировать императора, такой вариант никто не отменял. Элиты могут сменить Путина (тогда даже появится образ козла отпущения), прийти к Западу и сказать: "Ребята, это он виноват, он доказал". И тогда РФ сделает два шага назад и начнет всё с чистого листа. Новые элиты отдадут всё, скажут, что им чужого не надо, попросят снять санкции, мир-дружба-жвачка, и всё сначала", - объяснил Жданов.

По его словам, в этом случае война может закончиться внезапно.

Второй критерий - когда устанет Запад тянуть эту лямку, понимая, что это может быть бесконечный процесс.

"Как минимум на три-пять лет точно России хватит, так оценили в НАТО ее запасы техники и вооружения. Но не известно еще, кто и как будет поддерживать Россию, кроме тех стран, которые уже поддерживают ее. А у Запада есть, как говорят шулеры, "два туза в рукаве". Он может дать нам столько вооружения и такого, что вопрос разгрома российской армии на поле боя станет риторическим", - подытожил Жданов.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Ранее Олег Жданов рассказал, что будет, если оккупанты дойдут до Покровска и есть ли угроза для Днепра. Сейчас на Покровском направлении ВСУ изматывают противника и отходят на рубеж обороны, но пока не дошли до этого рубежа.

Также Жданов назвал 2 сценария в случае победы Трампа и отметил, что Трамп может "перекрыть кислород" для Украины. Если Трамп победит на президентских выборах в США, он в первую очередь потребует немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса, считает эксперт.

Напомним, РФ ударила по критической инфраструктуре Сумщины во время ночного удара по Украине. Оккупанты запустили восемь "Шахедов" и одну ракету Х-69. Защитникам Украины удалось сбить семь вражеских дронов. Ракета также не долетела до цели.

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