В Украине частично отменили отключение света в 10 областях: графики 23 июля изменятся

В Украине во вторник, 23 июля, отменили одну очередь отключений света в 10 областях. Графики для одной из очередей не будут применять в ряде регионов до 14:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что ослабление стали возможны благодаря тому, что снова начала работать одна из солнечных электростанций (СЭС).
"Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.видео дня
С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, добавили в "Укрэнерго".
В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения.
"Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении компании.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что быстрых улучшений не будет - появился печальный прогноз по отключениям света. Минэнерго слишком оптимистично заявило о том, что энергоблок АЭС якобы уже запущен, говорит Геннадий Рябцев.
Также ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом относительно отключений света. В Украине существенного улучшится ситуация с энергообеспечением уже через несколько недель, заверил Владимир Кудрицкий.
Напомним, появился печальный прогноз относительно поставок электричества из ЕС. Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач, уверен Геннадий Рябцев.
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