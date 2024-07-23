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В Украине частично отменили отключение света в 10 областях: графики 23 июля изменятся

Алёна Воронина
23 июля 2024, 11:37обновлено 23 июля, 12:17
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Благодаря тому, что снова начала работать одна из солнечных электростанций, удалось ослабить отключения в 10 областях.
свет, отключение света
В Украине частично отменили отключение света в 10 областях/ коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине во вторник, 23 июля, отменили одну очередь отключений света в 10 областях. Графики для одной из очередей не будут применять в ряде регионов до 14:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что ослабление стали возможны благодаря тому, что снова начала работать одна из солнечных электростанций (СЭС).

"Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

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С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, добавили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения.

"Если применено более трех очередей графиков - ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении компании.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что быстрых улучшений не будет - появился печальный прогноз по отключениям света. Минэнерго слишком оптимистично заявило о том, что энергоблок АЭС якобы уже запущен, говорит Геннадий Рябцев.

Также ранее сообщалось, что глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом относительно отключений света. В Украине существенного улучшится ситуация с энергообеспечением уже через несколько недель, заверил Владимир Кудрицкий.

Напомним, появился печальный прогноз относительно поставок электричества из ЕС. Украине необходимо увеличивать количество линий электропередач, уверен Геннадий Рябцев.

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