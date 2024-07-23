В РФ жалуются на прилет по порту "Кавказ": дроны атаковали паромное судно

В стране-агрессоре России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. По предварительным данным, мог быть поражен железнодорожный паром.
После того, как в порту прогремели взрывы, туда промчались автомобили скорой помощи и пожарные машины. Об этом россияне пишут в местных чатах, обратили внимание в Telegram-канале "Крымский ветер".
После взрывов россияне в местных чатах в Краснодарском крае РФ начали активно обсуждать возможный прилет по порту "Кавказ". Местные жители утверждают, что в районе порта виден пожар.
При этом российские паблики косвенно подтвердили, что утренняя атака была успешной, отметив, что российское ПВО фиксировало ракету и пропустило ее к "гражданской инфраструктуре порта "Кавказ".
Но многие российские паблики активно удаляли любые упоминания о вероятном "прилете" и в итоге закрыли возможность пользователям комментировать посты, в которых говорилось о том, как российская ПВО якобы "сбила десятки украинских дронов".
Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что утром беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".
Взрывы в России - последние новости
Ранее сообщалось, что в Туапсе прогремело 5 взрывов 22 июля - в РФ заявили об атаке дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.
После этого в ГУР сделали заявление о ночном ударе по российскому заводу в Туапсе. В ГУР официально не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, но отмечают, что любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение войны против Украины - законные цели для ВСУ.
Также ранее сообщалось, что дрон атаковал военный аэродром в Ростовской области РФ. После "прилета" поднялся густой столб дыма. Местные жители пишут, что дрон попал в цистерну.
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