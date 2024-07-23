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Разрешение на удары по территории РФ: в Польше сделали важное заявление

Мария Николишин
23 июля 2024, 09:49
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Главы МИД стран Евросоюза впервые собрались после ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Разрешение на удары по территории РФ: в Польше сделали важное заявление
Разрешение на удары по территории РФ западным оружием / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Украинским Вооруженным силам нужно предоставить разрешение использовать предоставленное Западом оружие для ударов по аэродромам на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщила пресс-служба МИД.

По словам польского министра, руководители МИД стран Евросоюза впервые собрались после ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Он подчеркнул, что нужно защитить украинские медицинские учреждения от врага. Именно поэтому он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет.

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Сикорский сказал, что следует предотвратить подобные атаки страны-агрессора России в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.

"Я считаю, что это, безусловно, будет самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Удары по аэродромам РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.

Позже сообщалось, что в результате ночного удара БПЛА по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Кроме того, 20 июля, в Ростовской области страны-агрессора России прогремели взрывы в районе военного аэродрома Миллерово. Там был зафиксирован пожар в окрестностях взлетно-посадочной полосы, а также локаций, где находится боевая авиация оккупантов.

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