Разрешение на удары по территории РФ: в Польше сделали важное заявление

Украинским Вооруженным силам нужно предоставить разрешение использовать предоставленное Западом оружие для ударов по аэродромам на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщила пресс-служба МИД.
По словам польского министра, руководители МИД стран Евросоюза впервые собрались после ракетного удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Он подчеркнул, что нужно защитить украинские медицинские учреждения от врага. Именно поэтому он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет.
Сикорский сказал, что следует предотвратить подобные атаки страны-агрессора России в будущем. Это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам.
"Я считаю, что это, безусловно, будет самообороной, которая разрешена международным правом. Защита детских онкологических больниц - это не эскалация", - подчеркнул министр иностранных дел Польши.
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
Удары по аэродромам РФ - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июля вблизи военного аэродрома в городе Морозовск Ростовской области прогремели мощные взрывы. После атаки дронов над городом поднялся дым.
Позже сообщалось, что в результате ночного удара БПЛА по военному аэродрому в Морозовске Ростовской области РФ мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.
Кроме того, 20 июля, в Ростовской области страны-агрессора России прогремели взрывы в районе военного аэродрома Миллерово. Там был зафиксирован пожар в окрестностях взлетно-посадочной полосы, а также локаций, где находится боевая авиация оккупантов.
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