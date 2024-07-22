Ночной удар по российскому заводу в Туапсе: что сказали в ГУР

Любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение войны против Украины - законные цели для ВСУ, говорят в ГУР.

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Ночной удар по российскому заводу в Туапсе / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот с видео

В ГУР официально не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе Краснодарского края, Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона.

Он отметил, что все военные объекты являются законной целью для ВСУ.

"Единственное, что могу заметить, что любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины - они являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны. Текущие цифры мощностей я пока назвать не могу. Могу лишь сказать, что имею и надежду и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая", - сказал Ерин.

видео дня

Ночные взрывы в Туапсе - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Напомним, в ночь на 22 июля в российском Туапсе прогремело несколько громких взрывов. Как писали росСМИ, местный НПЗ атаковали дроны. Всего было слышно около 5 громких взрывов. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

Перед этим, 20 июня, беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

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