Быстрых улучшений не будет: появился мрачный прогноз насчет отключений света

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев прокомментировал вопрос о том, стоит ли в Украине ждать улучшения ситуации с электроснабжением.
"Если не будет этой аномальной жары, может тогда будет и улучшение", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Вместе с тем эксперт предупредил о том, что в течение ближайшей недели ожидать улучшения ситуации не стоит.
"Минэнерго, честно говоря, слишком оптимистично заявили о том, что энергоблок якобы уже запущен. На самом деле, его только выводят из ремонта, поэтому он не может набрать соответствующей мощности только тогда, когда этого захотят представители Минэнерго", - добавил Рябцев.
Кто такой Геннадий Рябцев?
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
Отключения электроэнергии - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что областные энергоснабжающие компании будут применять три очереди отключений. Отмечается, что до 14:00 применяются ограничения объемом двух очередей одновременно.
Напомним, в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.
Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.
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