РФ ударила дроном по детскому дому на Днепропетровщине: ранены трое детей

Оккупационная армия РФ атаковала ударным дроном-камикадзе дом семейного типа в Марганце на Днепропетровщине.
В результате атаки врага пострадали два парня 14 лет и один – 13-летний мальчик, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
По словам Лысака, из-за российского удара повреждены частные дома. Сейчас на месте работают все необходимые службы.
Как уточнили в Национальной полиции, враг направил беспилотник на дом семейного типа, где жили 12 детей.
"Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести", - отметили правоохранители.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Днепропетровщине - последние новости по теме
Напомним, ранее в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки страны-агрессора РФ. В Днепре прогремели взрывы. В Сети пишут, что Днепр был атакован четырьмя дронами и четырьмя российскими ракетами. После взрывов в Днепре поврежден один из торговых центров.
В свою очередь, Лысак уточнил, что по Днепру оккупанты ударили ракетами и ударными БПЛА. Позже появилась информация, что в результате удара есть погибшие и много раненых.
Как сообщалось ранее, в Днепре жертвы и раненые после удара РФ. Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела произошло несколько пожаров, есть разрушения.
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