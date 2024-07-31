"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

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/ Главред, сайт Кремля

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный заявил о том, что не разделяет точку зрения, согласно которой Россия одержима возвращением контроля над Украиной.

"Все гораздо сложнее. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние путем установления пророссийского правительства в Киеве. В Москве думали, что если не так давно президентом был Янукович, за которого проголосовало большинство избирателей, то почему бы снова не подтолкнуть страну в сторону РФ", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что для России и лично Путина внутриполитические цели гораздо важнее достижений в международной политике, поэтому внешняя политика РФ зависит от курса внутри государства.

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"Если дальнейшее давление на Киев будет противоречить легитимности путинского режима, сам Путин легко откажется от Украины. Путин моментально прекратит давить на Украину, если его нынешняя политика в отношении Киева приведет к снижению уровня жизни россиян и протестных настроений. Для Путина главное, чтобы сохранялась легитимность власти и контроль над Россией. Сейчас война против Украины помогает ему это делать, однако если ситуация внутри российского государства изменится, Путин пересмотрит свою политику в отношении Украины", - добавил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ранее эксперт Роман Свитан заявил о том, что война затянется на 10 лет. По его мнению, завершение боевых действий в Украине возможно только после развала России, чего можно ожидать через 5-10 лет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, Олаф Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Владимиром Путиным. Главный вопрос состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира, уверен канцлер ФРГ.

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