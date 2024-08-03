Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в Харькове и Миргороде - взрывы

Российские оккупанты запустили по территории Украины крылатые ракеты на ударные беспилотники.

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Россияне запустили по Украине ракеты и БпЛА / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, eurasian-defence, скриншот map.ukrainealarm.com

Поздно вечером 3 августа в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за пуска крылатых ракет и дронов. В Харькове и Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 22:54 Воздушные силы зафиксировали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Военные предупредили об угрозе авиационных ударов. Вскоре в Харькове прогремели взрывы.

"Оккупанты нанесли очередные ракетные удары. Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются. Есть угроза вражеских беспилотников. Будьте осторожны!" - написал Синегубов. видео дня

В 23:10 ВС предупредили об угрозе ударных дронов, которые приближаются из Белгородской области. Российские беспилотники двигались на юг.

Через две минуты военные зафиксировали крылатую ракету, которая летела в направлении Прилук в Сумской области. После этого в южной части Сумской области заметили еще одну ракету, которая двигалась в сторону Миргорода Полтавской области.

В 23:15 первая ракета также изменила курс в направлении Миргорода. Жителей города призвали находиться в укрытиях. А уже в 23:23 в Миргороде прогремели взрывы.

"Российское войско снова атаковало Полтавскую область. В области работала ПВО. В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет", - сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По данным Воздушных сил, вражеские БпЛА с Харьковщины заходят в Днепропетровскую область. Движутся в направлении Днепра.

В 23:50 вражеские дроны изменили направление движения на Павлоград. БпЛА приближается к городу с севера.

БпЛА из Днепропетровщины заходят в Запорожье, вектор движения - юг. В Херсонской области дроны изменили свой курс и направляются в Николаев.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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Напомним, в пятницу, 2 августа, в Одессе прогремели два взрыва. Перед этим в Одесской области и в ряде других областей на юге, востоке и в центре Украины была объявлена воздушная тревога.

Также 3 августа, в Сумах прогремело по меньшей мере три взрыва. После взрывов в городе виднелся дым.

Как сообщал Главред, вечером субботы, 3 августа, российские оккупанты атаковали с беспилотника ребенка в Белозерке Херсонской области. В результате атаки 12-летний мальчик получил ранения.

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