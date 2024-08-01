Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

Россия может производить несколько сотен БПЛА типа "Шахед" в месяц, а это означает, что враг может иметь в запасе столько же беспилотников, говорит Жданов.

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Жданов предупредил о новом возможном ударе РФ в августе / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ночь на 31 июля российская армия запустила по Украине 89 ударных дронов типа "Шахед" - всех их сбили силы противовоздушной обороны. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, когда Россия может нанести повторный массированный ракетный удар.

По его словам, страна-агрессор Россия может производить несколько сотен БПЛА типа "Шахед" в месяц, а это значит, что враг может иметь в запасе столько же беспилотников.

"Они постоянно, почти каждую ночь их применяют. Вполне вероятно, что несколько сотен имеют в запасе и могут повторить атаку в любой момент. С ракетами, я думаю, здесь проблемы. Они, скорее всего, накапливают их для серии массированных ударов", - считает военный эксперт. видео дня

По его словам, враг может осуществить мощную массированную атаку во второй половине августа.

"Возможны единичные применения и сейчас. Массированный удар, я думаю, будет ближе ко Дню Независимости, там у нас несколько праздников намечается. Тем более, что они сейчас, судя по полетам, которые выполняют Ту-95 днем, тренируются и готовят новые экипажи. Для этого нужно время. Так что, скорее всего, не раньше середины августа", - подчеркнул Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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Напомним, российские оккупанты поздно вечером 31 июля атаковали Украину шахедами. Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Стоит заметить, что в Киевской области во время атаки оккупантов в ночь на 1 августа упали обломки дронов. Два человека пострадали.

Кроме того, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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