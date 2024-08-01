Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

Вчера, 31 июля, на территории Румынии в рамках поисковой операции после удара страны-агрессора России шахедами по Украине, обнаружили обломки беспилотников. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
Исследовали места на румынском берегу Дуная после того, как там могли упасть фрагменты БПЛА в результате атак российских войск на некоторые гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины на прошлой неделе.
"Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеаталькьой уезда Тулча", - говорится в сообщении министерства.
Представители румынского ведомства отметили, что ввели стандартные операционные процедуры и все места, определенные как зоны события, находятся за пределами населенных пунктов, поэтому люди или элементы инфраструктуры не пострадали.
"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - добавили они.
Что такое Министерство национальной обороны Румынии?
Министерство национальной обороны Румынии - специализированный орган центрального государственного управления, подчиненный правительству Румынии, который осуществляет деятельность в сфере национальной обороны в соответствии с положениями закона и стратегии национальной безопасности с целью обеспечения суверенитета, независимости и единства государства, территориальной целостности страны и конституционной демократии.
Министерство национальной обороны подотчетно парламенту Румынии, Правительству и Высшему совету национальной обороны за применение положений Конституции, других действующих нормативных актов, решений Правительства и Высшего совета национальной обороны, а также как международные договоры, участником которых является Румыния, в сфере своей деятельности, пишет Википедия.
Нарушение воздушного пространства стран НАТО во время атак РФ
Недавно российские оккупанты атаковали дронами "Шахед" город Вилково Измаильского района Одесской области. В результате пострадала портовая инфраструктура, частный дом, а три дрона залетели в Румынию.
Впоследствии выяснилось, что во время атаки РФ в приграничном городе Тульча в Румынии две ночи подряд объявляли воздушную тревогу, а в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона.
После нескольких инцидентов с нарушением РФ воздушного пространства Польши, там начал функционирование новый американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore. База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете.
Читайте также об атаках России на Украину:
- РФ готовит в ближайшее время комбинированную атаку: Плетенчук предупредил об угрозах
- Киев пережил самую массовую атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали
- Массированная атака дронов на Киев: силы ПВО сбили 89 "Шахедов"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред