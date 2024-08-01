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Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

Анна Косик
1 августа 2024, 08:40
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Новые фрагменты БПЛА были обнаружены в районе Чаталкиой уезда Тулча, соответствующие службы проводят операционные процедуры на месте событий.
Атака дрона, флаг Румынии
Обломки российских беспилотников обнаружили вблизи нескольких населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: flickr, Цаплиенко

Вчера, 31 июля, на территории Румынии в рамках поисковой операции после удара страны-агрессора России шахедами по Украине, обнаружили обломки беспилотников. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Исследовали места на румынском берегу Дуная после того, как там могли упасть фрагменты БПЛА в результате атак российских войск на некоторые гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины на прошлой неделе.

"Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чеаталькьой уезда Тулча", - говорится в сообщении министерства.

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Представители румынского ведомства отметили, что ввели стандартные операционные процедуры и все места, определенные как зоны события, находятся за пределами населенных пунктов, поэтому люди или элементы инфраструктуры не пострадали.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - добавили они.

Что такое Министерство национальной обороны Румынии?

Министерство национальной обороны Румынии - специализированный орган центрального государственного управления, подчиненный правительству Румынии, который осуществляет деятельность в сфере национальной обороны в соответствии с положениями закона и стратегии национальной безопасности с целью обеспечения суверенитета, независимости и единства государства, территориальной целостности страны и конституционной демократии.

Министерство национальной обороны подотчетно парламенту Румынии, Правительству и Высшему совету национальной обороны за применение положений Конституции, других действующих нормативных актов, решений Правительства и Высшего совета национальной обороны, а также как международные договоры, участником которых является Румыния, в сфере своей деятельности, пишет Википедия.

Нарушение воздушного пространства стран НАТО во время атак РФ

Недавно российские оккупанты атаковали дронами "Шахед" город Вилково Измаильского района Одесской области. В результате пострадала портовая инфраструктура, частный дом, а три дрона залетели в Румынию.

Впоследствии выяснилось, что во время атаки РФ в приграничном городе Тульча в Румынии две ночи подряд объявляли воздушную тревогу, а в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона.

После нескольких инцидентов с нарушением РФ воздушного пространства Польши, там начал функционирование новый американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore. База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете.

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Румыния беспилотники атака дронов
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