Воздушная тревога в Румынии: в стране заявили о падении обломков российского дрона

В пограничном городе Тульча уже несколько раз объявляли воздушную тревогу.

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Дрон РФ залетел в Румынию / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com, Силы территориальной обороны "Запад"

В пограничном городе Тульча в Румынии вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу - в районе Плауру обнаружили обломки российского дрона

В Digi 24 отмечают, что около 01:20 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям опубликовала сообщение о воздушной тревоге.

"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии", - говорится в заявлении инспекции. видео дня

Это уже второе информационное сообщение, направленное населению северного района уезда Тулча за 24 часа.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Напомним, что 25 июля РФ вторую ночь подряд атаковала Измаильский район - три дрона залетели в Румынию. В Измаильском районе Одесской области пострадала портовая инфраструктура, частный дом. Два человека получили ранения.

29 марта в Румынии нашли части беспилотника в 23 км до Украины. Беспилотник упал в 8 км от переправы через Дунай, которая простирается от муниципалитета Брэила до острова. В прошлом году на территорию Румынии упали четыре беспилотника.

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