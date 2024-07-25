РФ вторую ночь подряд атаковала Измаильский район, три дрона залетели в Румынию

В ночь на 25 июля РФ атаковала Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали дронами "Шахед" город Вилково Измаильского района Одесской области. В результате пострадала портовая инфраструктура, частный дом. Два человека получили ранения.

"Враг вторую ночь подряд прибег к обстрелу юга Одесской области. Под ударом снова Измаильский район. Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками", - сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне запустили по городу 11 дронов "Шахед". Повредили портовую инфраструктуру.

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Также обломки беспилотника упали на частный дом, в результате чего пострадали два человека. Одного из пострадавших забрали в больницу с травмами средней тяжести. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Как сообщал Главред, в ночь на 24 оккупанты атаковали дронами Измаил Одесской области. Пострадал порт. В результате "прилета" в дом есть раненые. Кроме того, ночью российский "Шахед" ударил по румынской деревне Плауру.

Что говорят в Воздушных силах

Ночью 25 июля россияне атаковали юг Одесской области и центральные регионы ударными БпЛА типа "Shahed". Противовоздушная оборона сбила 25 из 38 беспилотников.

"В ночь на 25 июля 2024 года оккупанты атаковали ударными БпЛА типа „Shahed" с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарска - РФ. Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины", - сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны.

В результате противовоздушного боя было сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "Шахеда" были локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Ночью были сбиты 25 "Шахедов" / t.me/ComAFUA

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Дроновая атака на Киев ночью 25 июля - последние новости

В ночь на 25 июля в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога из-за вражеской атаки дронов. Под прицелом БПЛА был и Киев. Силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к столице были ликвидированы все ударные беспилотники.

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Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших. Оперативные сведения обновляются и уточняются.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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