Минус несколько блиндажей РФ: морпехи показали успешную работу дронами

На Херсонском направлении бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты ВМС Украины разбили блиндажи российских оккупантов с помощью дронов и показали это на видео. Об этом украинские воины сообщили на своем Telegram-канале.
"Лето, Херсонщина, ударные дроны и слаженная работа бойцов 140 ОРБ по блиндажам российского оккупанта в составе их линии обороны. Мы делаем ставку на слаженность и эффективное использование наших сильных сторон! Тихая бдительность, быстрые действия!", - говорится в заметке под видео.
На видео видно, как украинские ударные дроны активно атакуют российские блиндажи и поражают их.
Участие украинских дронов в войне против России
Напомним, ранее сообщалось, что Украина своими дронами атаковала российский аэродром Морозовск. После значительных взрывов произошла детонация боеприпасов, было уничтожено много КАБов.
Позже в сеть попали фотографии уничтоженного аэродрома Морозовск, где было ликвидировано большое количество авиационных боеприпасов и техники оккупантов.
Также напомним, что в ночь на 2 августа в России прогремели взрывы. В частности, громко было в Курске - россияне пожаловались на атаку дронов.
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