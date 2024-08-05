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Удар превратил район аэродрома Морозовск в выжженную землю: новые фото

Яна Ставская
5 августа 2024, 18:36
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Пожар уничтожил весь склад с авиационными боеприпасами и превратил территорию аэродрома в пустыню.
Удар превратил район аэродрома Морозовск в выжженную землю: новые фото
Украинские военные модернизировали ударные беспилотники / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Досье Шпиона

В Сети обнародовали фото последствий прилетов беспилотников ГУР и СБУ по аэродрому Морозовск Ростовской области в ночь на 3 августа.

На кадрах, опубликованных российским OSINT-пабликом "Досье Шпиона", видно степень поражения и последствия - вместо склада с авиационными боеприпасами виднеется пустошь.

Ранее отмечалось, что прилет спровоцировал мощный пожар на складе.

видео дня
Удар превратил район аэродрома Морозовск в выжженную землю: новые фото
Здесь был размещен склад с авиационными боеприпасами РФ / "Досье Шпиона"

Удар по аэродрому Морозовск - все подробности

Как писал Главред, украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта. Согласно спутниковым снимкам, оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами. Однако точная степень повреждений авиатехники пока не установлена.

СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

Российские паблики отмечали, что вследствие атаки ВСУ на аэродром "Морозовск" 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа минимум 18 дронов достигли целей. Россиянами подтверждено уничтожение Су-34 и склада с авиационным вооружением.

К слову, последний раз ВСУ атаковали Морозовск 22 июля. На аэродроме мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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