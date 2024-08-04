Удар по аэродрому Морозовск: в РФ сделали неутешительные выводы - провал ПВО

Российская ПВО, размещенная на территории объекта, не смогла подавить все украинские беспилотники. Некоторые дроны добрались к самолетам.

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ВСУ ударили по аэродрому 3 августа / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, Генштаб ВСУ, Радио Свобода

Вследствие атаки ВСУ на аэродром "Морозовск" 559-го гвардейского бомбардировочного полка ВКС РФ в ночь на 3 августа минимум 18 дронов достигли целей. Есть уничтоженная боевая авиация, пишет российский OSINT-паблик "Досье шпиона".

Россиянами подтверждено уничтожение Су-34, склада с авиационным вооружением.

Кроме того, паблик пишет о нанесении удара по пункту управления полета, но умалчивает о степени поражения объекта.

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Также якобы "незначительно" пострадало инженерное оборудование аэродрома.

Из этого всего россияне сделали выводы, что украинские военные модернизировали ударные беспилотники, сделав их устойчивее к российским средствам РЭБ.

Атака на аэродром Морозовск - главное

Как писал Главред, украинские силы обороны в ночь на субботу, 3 августа, нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта.

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами. Однако точная степень повреждений авиатехники пока не установлена.

СМИ со ссылкой на ГУР Минобороны заявили, что беспилотники военной разведки Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области. Склад обеспечивал военные подразделения РФ на оккупированном Донбассе.

Последний раз ВСУ атаковали Морозовск 22 июля. На аэродроме мог быть уничтожен бомбардировщик Су-34 оккупантов, а также поражены горюче-смазочные материалы.

Всего украинские силы атаковали аэродром минимум 4 раза за весь период полномасштабного вторжения России. Однако удар 3 августа считается самым успешным.

Морозовск - что о нем известно Морозовск — город в Ростовской области РФ. В 3 км юго-западнее города находится действующий военный аэродром "Морозовск". На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, а с 2014 года - Су-34, с помощью которых российские террористы атакуют украинские мирные города.

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