"Враг сорвался с цепи": армия РФ продвинулась возле 7 населенных пунктов — DeepState

Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2.

https://glavred.info/ukraine/vrag-sorvalsya-s-cepi-armiya-rf-prodvinulas-vozle-7-naselennyh-punktov-deepstate-10585763.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвинулись в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК Запад

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки продвинулась в районе семи населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

"Враг продвинулся в Северном, Железном, Желанном, Сергеевке, Ивановке, у Лисичного и Желанного", - говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 4 августа.

Кроме того, отмечается, что Силы Обороны Украины отошли из урочища Ступки Голубовские-2.

видео дня

Ранее в воскресенье в DeepState сообщили, что продолжаются штурмовые действия к северу от Желанного.

Кроме того, враг имеет тактический успех восточнее села и предпринимает попытку обойти его.

"Данный маневр ставит под угрозу группировку Сил Обороны на восточном берегу реки Волчья", - отметили в Telegram-канале.

Оккупанты продолжает штурмовать Желанное с запада и уже находятся на окраинах Сергеевки. Также штурмуют Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное.

"Силы Обороны усиливают этот участок, но нет панацеи от превосходства врага в живой силе. В предыдущие дни значительная часть атак была отбита, но противник подтянул за субботу свежие штурмовые отряды из Очеретино. Очеретино — это главный хаб врага и его потеря в апреле этого года еще раз вылезет боком", - отметили аналитики.

"Враг будто сорвался с цепи", — добавили в DeepState.

Война в Украине - карта 4 августа 2024 / Фото: t.me/DeepStateUA

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты активизировали наступательные операции на Покровском направлении и продвигаются к трассе Покровск-Константиновка. Цель российского наступления на Востоке Украины заключается в полной оккупации 2 областей.

Как говорится в отчете Института изучения войны за 4 августа, армия РФ ё продвинулась на восток от Покровска, на запад от Донецка и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Аналитики сообщили, что по состоянию на 4 августа 2024 года в пределах города Часов Яр Донецкой области зафиксировано пересечение российскими штурмовыми отрядами канала Северский Донец - Донбасс и их закрепление в микрорайоне Октябрьский.

Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска.

Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред