РФ продвинулась на трех направлениях: в ISW раскрыли угрозу для важного города

Россияне редко проводят механизированные штурмы на Покровском направлении, враг полагается на тяжелую тактику пехоты, отметили в ISW.

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Россияне продвигаются на трех направлениях фронта: Колаж: Главред, фото: 46 отдельная десантно-штурмовая бригада, 115 отдельная механизированная бригада ВСУ

Российские войска продолжают наступление с использованием тяжелой тактики пехоты. Оккупанты продвинулись на восток от Покровска, на запад от Донецка и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Анализ геолокационных кадров подтверждает, что россияне продвинулись в пределах Веселого (к востоку от Покровска) и захватили большую часть этого населенного пункта. Минобороны РФ 4 августа заявило, что их войска захватили Новоселовку Первую (к юго-востоку от Покровска). Однако, в ISW отметили, что это произошло еще 29 июля.

Также российские милблогеры утверждают, что их войска продвинулись до одного километра вглубь и на 2,35 километра в ширину к западу от Новоселовки Первой в направлении Межевого (к юго-востоку от Покровска) и продолжили продвижение в пределах Ивановки (к востоку от Покровска). Российские пропагандисты заявили, что оккупанты вышли на северо-восточную окраину Желанного (к юго-востоку от Покровска) и приближаются к северо-западной окраине этого населенного пункта.

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ISW сообщает, что российские оккупанты продолжают наступательные действия в следующих направлениях:

северо-восточнее Покровска, в районе Воздвиженки;

на восток от Покровска, возле Калинового, Новоалександровки, Гродовки, Веселого, Свиридоновки, Тимофеевки, Лисичного, Ивановки;

на юго-восток от Покровска, в районе Новогродовки, Новоселовки Первой, Желанного, Сергеевки, Межевого, Скучного, Яснобродовки и Карловки.

По словам представителя украинской бригады, действующей на Покровском направлении, враг редко проводит механизированные штурмы в этом районе. С июня 2024 года россияне полагаются преимущественно на тяжелую тактику пехоты.

Войска РФ недавно достигли успехов к западу от Донецка и продолжают наступательные операции на этом направлении. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 4 августа, оккупанты продвинулись в пределах северной части Красногоровки и юго-восточной части Константиновки.

Российские "военкоры" 3 и 4 августа сообщали, что российские оккупанты продвинулись к северо-западной окраине Красногоровки и активизировали наступление на Константиновку после значительной артиллерийской подготовки. Враг продолжает наступательные действия в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Водяного.

По данным ISW, россияне также продвинулись к югу от Великой Новоселки в районе административной границы между Донецкой и Запорожской областями. Враг продолжил наземные атаки.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, показывают, что оккупанты продвинулись на север от Урожайного во время механизированного штурма. Кроме того, российские захватчики продолжили наступательные действия в направлении Раздольного.

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Напомним, российские штурмовые отряды пересекли канал Северский Донец - Донбасс в городе Часов Яр Донецкой области и закрепились в микрорайоне Октябрьский. OSINT-проект DeepState отметил, что враг продвинулся в Часовом Яру, закрепившись на улице Мариупольской.

Также пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик сообщила, что российские оккупанты продолжают непрерывные штурмы на Покровском направлении фронта, что заставило объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из ближайших общин.

Как сообщал Главред, из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения враг увеличил количество блокпостов. В Донецк, Горловку и другие захваченные населенные пункты прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградотрядов.

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