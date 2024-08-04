Россияне массово стягивают резервы Росгвардии на восток Украины: стала известна причина

Российские оккупанты стянули дополнительные силы Росгвардии на временно оккупированный восток Украины. Известно, что они будут искать дезертиров.
"Из-за увеличения случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения враг увеличил количество блокпостов на востоке Украины", - говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.
В частности, на временно оккупированный восток Украины прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградотрядов, задачей которых является выявление дезертиров в армии РФ.
Таким образом в Донецке, Горловке и других захваченных населенных пунктах увеличилось количество патрулей.
"Причиной дезертирства являются введенные российскими генералами активные мясные штурмы из-за дефицита техники на поле боя", - отмечают в "Сопротивлении".
Ситуация на фронте
Напомним, что армия РФ пытается прорваться на Харьковщине и привлекает добровольцев из Египта. Захватчики хотят прорвать оборону защитников Украины. К боям на Харьковщине они привлекают иностранных добровольцев, в частности граждан Египта. Продолжаются боевые столкновения в районах Глубокого и Волчанска.
Израильский эксперт заявил, что оккупанты готовят котел в Донецкой области - у ВСУ есть риск потерять людей. Генштабу ВСУ придется быстро принимать решения, если перспективы будут неблагоприятными, ведь в таком случае будет риск потерять и территории, и людей.
В РФ разработали стратегию, чтобы помешать Украине. Россия начала наступление на севере Харьковской области в начале мая 2024 года с целью усложнить Украине накопление сил и ресурсов. РФ пытается заставить Украину направить имеющиеся силы на оборонительные операции в Харьковской области.
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