Отблагодарила: Росгвардия отдубасила рок-группу русских неонацистов прямо на концерте

Сотрудники Росгвардии сорвали концерт рок-группы русских неонацистов "Коррозия металла" в Нижнем Новгороде. Солиста Сергея "Паука" Троицкого и нескольких музыкантов задержали. По "шее" также получили зрители, у которых нашли "нацистскую символику" в одежде и татуировках.
Как пишут российские СМИ, инцидент произошел во время концерта группы в ночном клубе города. Силовики буквально ворвались в помещение и положили на пол всех зрителей. Сами артисты и еще 40 посетителей заведения были задержаны.
В группе утверждают, что полиции не понравился мерч группы с изображенными "древнеславянскими символами в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами".
Также у представителей правоохранительных органов страны-агрессора были вопросы к ультраправым экстремистским текстам "Коррозии металла".
При этом в группе говорят, что российского законодательства не нарушали.
Кто такие Коррозия металла
Группа "Коррозия металла", играющая трэш-метал, была основана в 1984 году. Несколько песен коллектива внесены в федеральный список экстремистских материалов. В 2002 году на лидера "Коррозии металла" Сергея "Паука" Троицкого заводили уголовное дело о "возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды".
Музыканта направляли на принудительное обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского. Позже Троицкого неоднократно штрафовали за пропаганду нацистской символики и исполнение песен, признанных экстремистскими.
Кто такой "Паук" Троицкий
На "Паука" Троицкого и его коллег составили админпротоколы по публичному демонстрированию "нацистской символики".
Лидер группы Троицкий неоднократно попадал в громкие скандалы как в самой России, так и за границей. Например, в 2016 году он был приговорен к 10 месяцам тюрьмы в Черногории за поджег дома. Некогда музыканта даже направляли на принудительное медицинское обследование в Институт психиатрии имени Сербского.
Отношение к Украине
В 2015 году Троицкий призвал Путина выдать ему медаль за "битву за Крым". Музыкант утверждал, что агитировал за оккупацию украинского полуострова задолго до начала его аннексии в 2014-м.
В России призывал к расправе над представителями национальных меньшинств в РФ.
Контактировал с украинофобом Эдуардом Лимоновым - основателем Национал-большевистской партии в России.
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