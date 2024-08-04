РФ ударила по железной дороге в Полтавской области: какие последствия

Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками.

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РФ ударила по железной дороге в Полтавской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

4 августа страна-агрессор Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Известно о задержке поездов Харьковского направления. Об этом сообщает УЗ.

"Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", - говорится в сообщении.

Также известно, что из-за обстрела были повреждены пути, контактная сеть, опоры.

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"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - добавили в компании.

Сейчас железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие путешествия.

Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, запустили по Украине 4 ракеты и 5 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 5 вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

В ночь на 3 августа, страна-агрессор Россия также атаковала территорию Украины. Известно, что в Винницкой области во время ночной атаки был поражен объект инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

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