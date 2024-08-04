РФ ударила по железной дороге в Полтавской области: какие последствия

4 августа страна-агрессор Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Известно о задержке поездов Харьковского направления. Об этом сообщает УЗ.
"Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", - говорится в сообщении.
Также известно, что из-за обстрела были повреждены пути, контактная сеть, опоры.
"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - добавили в компании.
Сейчас железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие путешествия.
Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, запустили по Украине 4 ракеты и 5 дронов. Украинская противовоздушная оборона сбила 5 вражеских дронов-камикадзе "Шахед".
В ночь на 3 августа, страна-агрессор Россия также атаковала территорию Украины. Известно, что в Винницкой области во время ночной атаки был поражен объект инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.
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