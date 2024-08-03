Ночная атака РФ по Украине: есть попадание в объект инфраструктуры - подробности

В ходе ночной российской атаки дронами и ракетами удалось сбить 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах 9 областей.

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Ночная атака РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В ночь на 3 августа, страна-агрессор Россия снова атаковала территорию Украины. Известно, что в Винницкой области во время ночной атаки был поражен объект инфраструктуры. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

"В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте", - написала она.

Кроме того, в Николаевской области в ночь на 3 августа также работала противовоздушная оборона. В результате атаки дронов вспыхнул пожар. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его словам, в регионе этой ночью уничтожили два "Шахеда".

"Около 01:36 в Березнеговатской общине Николаевской области в результате уничтожения дрона возник пожар. Вспыхнули две хозяйственные постройки и сухая трава на территории частного домовладения", - сказал он.

Ким отметил, что пожар оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших и жертв.

Как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ходе ночной российской атаки дронами и ракетами удалось сбить 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах 9 областей.

"В ночь на 3 августа противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донецкой области, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" по направлениям: мыс Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ. Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Работа ПВО / фото: Воздушные Силы

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

Для этого враг использовал управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Такое же количество дронов российские оккупанты применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. ПВО удалось сбить все цели.

Также известно, что Силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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