Около 40 БПЛА атаковали пять областей России: подробности масштабной атаки дронов

Беспилотники масштабно атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Ленинградскую области РФ.

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Россию масштабно атаковали БПЛА / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В ночь на понедельник, 29 июля, в Томаровке Белгородской области произошел пожар на подстанции, который возник якобы из-за атаки дронов. Также БПЛА были зафиксированы в Воронежской, Курской, Брянской и Ленинградской области РФ. Об этом заявили попагандистские Telegram-каналы и Минобороны РФ.

Атака дронов в Белгородской области произошла после полуночи. Жители Томаровки жаловались на звук взрыва, после которого в населенном пункте якобы исчез свет.

Впоследствии стало известно, что на местной подстанции возник масштабный пожар. В сети распространились видеозаписи, на которых видно масштабное пламя, охватившее подстанцию.

видео дня

Смотрите видео, где мощно пылала российская подстанция:

Атака в Воронежской и Курской областях РФ

Губернатор Воронежской области заявил, что за ночь над регионом сбили три БПЛА. По его словам, во время его падения одного дрона был поврежден объект инфраструктуры в поселке Газопровод. Там возник пожар. Повреждения обнаружены на кровле здания. Пожар оккупантам удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Также вечером 28 июля прозвучала серия взрывов в Курске. Местные жители сообщали о массированной атаке беспилотников.

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, на город летели "Шахеды", которые перешли на "сторону добра". Россияне заявляли, что якобы было сбито не менее 12 беспилотников, которые атаковали город с четырех направлений.

Минобороны страны-агрессора России утверждает, что ночью состоялась масштабная атака дронами. Российская ПВО якобы сбила 39 беспилотников: девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Воронежской и три над Ленинградской областями.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов в России - последние новости по теме

Напомним, 28 июля в Курской области РФ произошли мощные взрывы из-за атаки беспилотников. По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в Обоянском и Медвенском районах.

Также утром 27 июля в России заявили об атаке дронов на Рязань. Взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Дягилево".

Как сообщал Главред, 27 июля, украинские дроны поразили российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Атака произошла вблизи Оленегорска, где базируется стратегическая авиация России.

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