РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаут

В Курской области РФ прогремели мощные взрывы. Сообщается, что регион был атакован беспилотниками. Об это заявил даже местный губернатор Алексей Смирнов.
Он утверждает, что в Курской области работали российские средства противовоздушной обороны.
По его данным, оккупанты якобы сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе. В целом "12 БПЛА" якобы были сбиты в Обоянском и Медвенском районах.
Telegram-канал "Жесть Курск" сообщало, что к Курску направлялось большое количество беспилотников. Они двигались "с разных сторон".
В Сети появились видео с кадрами атаки на Курск. Сообщается, что в результате удара была уничтожена подстанция.
Смотрите видео об атаке беспилотников на РФ:
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, что РФ штурмует под Харьковом, потери уже на уровне дивизий. Россия четыре раза атаковала оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого. Майор ВСУ заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, все попытки наступления на Харьковщину с двух сторон пока у оккупантов неудачные.
Аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили, что враг продвинулся на 4 направлениях в Донецкой области. Армия РФ смогла продвинуться в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны Украины смогли отбросить врага вблизи улицы Заводская в поселке Нью-Йорк.
ВСУ вышли из двух населенных пунктов, ведь позиции было удержать невозможно. Российские оккупанты пытаются "продавливать" линию фронта на многих направлениях. Из-за этого украинские военные были вынуждены отойти из Крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине.
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