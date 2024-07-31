Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно

Как всегда, в Минобороны РФ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны.

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Атака дронов на Россию / коллаж: Главред, фото: pixabay

Утро 31 июля выдалось неспокойным для россиян. Дроны атаковали ряд регионов России. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал ASTRA.

Известно, что первые беспилотники зафиксировали в Ростовской области. Впоследствии поступила информация о 3 БпЛА в Брянской области. Также 1 дрон заметили в Куйбышевском районе Калужской области.

Как всегда, в Минобороны РФ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны, атаковавшие страну-агрессора.

видео дня

Там также заявили, что якобы удалось уничтожить 19 дронов в небе над Россией. В частности, 11 БпЛА было якобы сбили над Белгородской областью.

Заметим, что россиянам также привиделась управляемая ракета "Нептун-МД", которую также якобы сбили над Курской областью.

Курский губернатор Алексей Смирнов заявил о пожаре после удара по какому-то объекту.

Ночная атака дронов на Россию - видео:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов на Россию - что известно

Напомним, в ночь на понедельник, 29 июля, в Томаровке Белгородской области произошел пожар на подстанции, который возник якобы из-за атаки дронов. Также БПЛА были зафиксированы в Воронежской, Курской, Брянской и Ленинградской области РФ.

27 июля в стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. Тогда в районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы.

Кроме того, в ночь на 22 июля в российском Туапсе также прогремело несколько громких взрывов. Сообщалось, что местный НПЗ атаковали дроны.

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