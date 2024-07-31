УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно

Мария Николишин
31 июля 2024, 09:20
104
Как всегда, в Минобороны РФ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны.
Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно
Атака дронов на Россию / коллаж: Главред, фото: pixabay

Утро 31 июля выдалось неспокойным для россиян. Дроны атаковали ряд регионов России. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал ASTRA.

Известно, что первые беспилотники зафиксировали в Ростовской области. Впоследствии поступила информация о 3 БпЛА в Брянской области. Также 1 дрон заметили в Куйбышевском районе Калужской области.

Как всегда, в Минобороны РФ сообщили, что российская "пе-ве-о" якобы уничтожила все дроны, атаковавшие страну-агрессора.

видео дня

Там также заявили, что якобы удалось уничтожить 19 дронов в небе над Россией. В частности, 11 БпЛА было якобы сбили над Белгородской областью.

Заметим, что россиянам также привиделась управляемая ракета "Нептун-МД", которую также якобы сбили над Курской областью.

Курский губернатор Алексей Смирнов заявил о пожаре после удара по какому-то объекту.

Ночная атака дронов на Россию - видео:

Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки дронов на Россию - что известно

Напомним, в ночь на понедельник, 29 июля, в Томаровке Белгородской области произошел пожар на подстанции, который возник якобы из-за атаки дронов. Также БПЛА были зафиксированы в Воронежской, Курской, Брянской и Ленинградской области РФ.

27 июля в стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. Тогда в районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы.

Кроме того, в ночь на 22 июля в российском Туапсе также прогремело несколько громких взрывов. Сообщалось, что местный НПЗ атаковали дроны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны взрыв в России атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

09:45 Украина
РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ: чем грозит потеря Покровска - CNN

РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ: чем грозит потеря Покровска - CNN

09:35 Украина
Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно

Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известно

09:20 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин откажется от Украины : появился неожиданный сценарий завершения войны 7393

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Не смогли спасти ни охрана, никто : на Андрея Данилко напали московские бандиты 3733

"Не смогли спасти ни охрана, никто": на Андрея Данилко напали московские бандиты

Гороскоп на август-2024 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце лета 2815

Гороскоп на август-2024 от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце лета

Украина готова к переговорам, но не на заморозку войны: Западу выдвинули три условия 2179

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

Последние новости

09:45

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

09:40

Раскрыта правда тайного возвращения Никиты Преснякова в РФ - детали

09:35

РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ: чем грозит потеря Покровска - CNN

09:26

Гороскоп на завтра 1 августа: Весам - крупный куш, Близнецам - изнурительный спор

09:20

Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известноВидео

Война в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - РозумныйВойна в Украине движется к заморозке, в конце осени-начале зимы ожидаются решения - Розумный
09:03

Максим Галкин публично "попустил" путиниста Филиппа Киркорова

08:21

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию – СМИ

08:16

Возможно ли новое летнее наступление РФ: в ISW сказали, чего ждать на фронте

08:10

У войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц, кроме Путина: кто онимнение

Реклама
08:03

"Приставили охранников": популярную российскую певицу захлопнут в рехабе

06:51

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

06:10

Открытие Олимпиады и путь вооруженных сил Европымнение

05:30

Как сделать очень крепкие мыльные пузыри: будут держаться максимально долгоВидео

04:34

Месяц таит опасность: астролог предупредил, чего категорически нельзя делать в августе

04:08

Нужно думать о выживании: после аномальной жары эколог предупредил о неизбежном

03:37

РФ может схлестнуться с Норвегией: Розумный оценил риск войны России и НАТО

02:30

Отец-молодец: Павел Дуров рассказал, как стал отцом сотни детей

02:00

Максим Галкин начал "войну" с властями РФ - что произошло

01:30

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

00:17

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

Реклама
30 июля, вторник
23:01

Рок-принцесса: Алла Пугачева удивила образом в кожаных штанах и косухе

22:48

Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло

22:48

Один из членов ЕС готовит ответ на предложенный Венгрией "безлим" на въезд россиянам

22:47

В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

22:45

Украина получит Patriot и другие системы ПВО: Зеленский назвал месяцы поступлений

22:08

"Будет тяжело": австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине

21:48

Украине угрожает дефицит пресной воды, и этому есть ряд объяснений - эколог

21:45

"Я обследовалась": Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни

21:02

Глаз не оторвать: Екатерина Кухар показала 15-летнего сына-модельВидео

20:51

Что посадить на месте кабачков: 6 лучших вариантов, которые дадут хороший урожайВидео

20:41

Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

20:23

Решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме - прогноз

20:21

Все в дыму, нет света и воды: в Крыму горят сразу 4 подстанции

19:48

В РФ повредили сразу два Ту-22М3: ГУР раскрыло новые детали атаки на аэродром "Оленья"

19:31

Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны: Западу выдвинули три условия

19:10

Европейский Союз продолжает готовиться к возможному возвращению Трампа: экономический аспектмнение

18:58

Самолеты бросало по всему аэропорту: на РФ обрушился жесткий смерчВидео

18:56

"Мое личное желание": Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан

18:55

ВСУ взорвали нефтебазу в Курской области РФ: Генштаб раскрыл последствия мощного удара

18:36

Умер известный украинский диктор Василий Манько

Реклама
18:20

Иначе могут погнить или остановится рост: 4 "золотых" правила, как поливать помидорыВидео

18:14

Пропагандисты РФ заявили о разработке ракеты "Искандер-1000": что о ней известно

18:10

"Экологическая угроза": Борейко раскрыл неутешительный сценарий для разрушенных городов

18:05

Куски крышы летят: в России вспыхнул мощный пожар на важном объекте РоскосмосаВидео

17:59

США оснастят десятки F-16 для Украины мощным оружием - WSJ

17:50

Гороскоп на август 2024 для Тельцов: новые вершины и хорошая прибыльВидео

17:32

Военные могут остаться без зарплат уже в сентябре: Минфин назвал риски

17:28

Битва за Торецк является вопросом времени, что происходит в городе - DeepState

16:50

"Стоит ли шкурка выделки": эколог раскрыл шокирующие последствия подрыва Каховской ГЭС

16:46

"Ракеты полетят массово": астролог назвал самые опасные дни августа 2024 года для УкраиныВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять