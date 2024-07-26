Его поражение не случайно: детали атаки на паром 'Славянин' - Плетенчук

Ранее "Славянин" курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии - этот порт является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе.

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Детали атаки на паром "Славянин" / коллаж: Главред, фото: armyinform

Паром "Славянин", по которому украинские военные нанесли удар, был важным элементом для российской логистики. Как сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному", его поражение не было случайным.

По его словам, паром мог вмещать полсотни условных цистерн. Россияне сняли его с международного маршрута и поставили на "внутренний". Военные преступники пытались таким образом соединить российскую железную дорогу с украинской на оккупированных территориях.

"Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", - подчеркнул Плетенчук. видео дня

Он также напомнил, что ранее "Славянин" курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Этот порт является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в РФ.

Кроме того, паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он поддерживал группировку российских войск на юге Украины.

"Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Относительно того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал командующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - подытожил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удар по парому "Славянин" - что известно

Напомним, 23 июля в стране-агрессоре России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

Позже, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение парома оккупантов "Славянин" в порту "Кавказ". По данным военных, паром получил существенные повреждения.

Также сообщалось, что в результате удара по порту "Кавказ" на российском побережье Черного моря мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

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