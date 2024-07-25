Сокрушительный удар по парому РФ в Керченском проливе: разведка Британии назвала последствия

После успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома.

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В Крыму мощный хлопок / коллаж: Главред, фото: Википедия, 43 отдельная механизированная бригада

Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы 23 июля повредили железнодорожный паром "Славянин" в порту Кавказ, Россия. Удар повлечет России дальнейшие логистические проблемы при снабжении своих оккупационных сил на юге Украины и перевозках сжиженного нефтяного газа.

Как отмечается в сводке разведки Британии, "Славянин" имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

По данным британской разведки, после успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома, "Славянин" был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года как единственный железнодорожный паром. Также работают автомобильные паромы. До передислокации "Славянин" скорее всего перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

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"Вывод паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению расходов, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Вполне вероятно, что России теперь придется рисковать движением поездов с топливом через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Взрывы в Крыму

Напомним, что оккупанты пожаловались на атаку по Крыму и РФ, прогремели взрывы. По информации от спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Фиолента на территории одного частного дома.

В результате удара беспилотных летательных аппаратов по военным объектам РФ в оккупированном Крыму, была поражена воинская часть россиян. В Сети раскрыли детали удара по целям в Крыму также известно, что ранее эта же часть была атакована 15 июля.

Александр Сырский заявил, что Украина освободит Крым и уничтожит Керченский мост. Ключевая украинская цель - уничтожить Керченский автомобильный и железнодорожный переход, соединяющий оккупированный полуостров с Россией. У Украины был план вернуть Крым после того, как российский диктатор Путин незаконно аннексировал его.

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