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Украина готова вести переговоры с Россией: в МИД заговорили об установлении мира

Анна Косик
24 июля 2024, 11:46
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Во время визита в Китай главный дипломат Украины заявил о готовности к диалогу со страной-агрессором Россией, однако на определенных условиях.
Переговоры 2022, Кулеба в Китае
Украина может согласиться на переговоры с Россией, но при определенных условиях / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, Михаил Подоляк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в городе Гуанчжоу. Разговор, который длился три часа, касался путей достижения "справедливого соглашения о мире" в Украине.

Как пишет Reuters, разговор между представителями Украины и Китая длился дольше, чем планировалось, однако представители делегации рассказали изданию, что он был очень глубоким и конкретным.

В своем начальном выступлении на встрече Кулеба заявил, что ожидает "тщательных и предметных переговоров по двусторонним отношениям, международной повестке дня и, самое главное, пути к миру". Впоследствии в министерстве иностранных дел Китая привели цитату Кулебы. Он сказал, что Украина готова к диалогу со страной-агрессором Россией, но он должен быть разумным.

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"Украина высоко ценит положительную и конструктивную роль Китая в обеспечении мира и поддержании международного порядка. Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила "консенсус из шести пунктов", достигнутый Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса. Украина желает и готова участвовать в диалоге и переговорах с Россией. Конечно, переговоры должны быть разумными и предметными и направленными на достижение справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Мирные переговоры Украины и России - что известно

Накануне Владимир Зеленский заявил, что если бы кому-то действительно удалось завершить войну агрессора России против Украины за 24 часа, то все вздохнули бы с облегчением. Но простые варианты предусматривают территориальные уступки в пользу Москвы. Киев не согласен с такими сценариями и не пойдет на подобные шаги.

Ранее в ISW проанализировали, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Напомним, президент Украины считает, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

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