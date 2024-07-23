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Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

Алексей Тесля
23 июля 2024, 16:15
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Ранее еще один железнодорожный паром РФ получил повреждение борта.
Конро Трейдер
Нанесен удар по парому "Конро Трейдер" / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, Pixabay

В результате удара 23 июля по порту "Кавказ" на российском побережье Черного моря мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Как пишет издание Defense Express, россиян подтвердили поражение парома, которые уже вторично становятся мишенью украинских ударов.

"Это были "Конро Трейдер" и "Авангард", единственные два железнодорожных парома, работающих на переправе через Керченский пролив. Первый получил повреждение борта, второй, как изначально было известно, палубы, хотя на фото был заметен крен судна, говоривший о его частичном затоплении", - пишут авторы.

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Уточняется, что ранее в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. И на то, чтобы подготовить его к буксировке на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.

"Таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер". В то же время не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие – "Керченский-2", "Эйск", - добавили аналитики.

Screenshot
/ defence-ua.com

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее в РФ пожаловались на прилет по порту "Кавказ". В стране-агрессоре России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. По предварительным данным, мог быть поражен железнодорожный паром. После того, как в порту прогремели взрывы, туда промчались автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туапсе прогремело 5 взрывов 22 июля - в РФ заявили об атаке дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Как сообщалось ранее, в ГУР сделали заявление о ночном ударе по российскому заводу в Туапсе. В ГУР официально не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, но отмечают, что любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение войны против Украины - законные цели для ВСУ.

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Черное море взрыв война России и Украины
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