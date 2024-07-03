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Спецоперация "Рыбалка": ГУР получило секретные данные о флоте РФ - что известно

Мария Николишин
3 июля 2024, 15:15
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В результате этой операции было получено большое количество важной информации, которая помогает украинским Силам безопасности и обороны, говорит Юсов.
Спецоперация 'Рыбалка': ГУР получило секретные данные о флоте РФ - что известно
ГУР получило секретные данные о флоте РФ / коллаж: Главред, фото; Википедия, УНИАН

Главному управлению разведки Министерства обороны в ходе спецоперации "Рыбалка" удалось повредить российский ракетный корабль "Серпухов" и получить секретные данные о Балтийском флоте и военно-промышленном комплексе Российской Федерации. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов во время пресс-конференции в Укринформе.

"В начале апреля этого года появилась информация об инциденте, задымлении с малым ракетным кораблем "Серпухов", который в составе Балтийского флота и находится на базе в городе Балтийск. Сейчас мы можем сказать, что это была часть операции "Рыбалка", которая длилась с 2023 года", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что в результате этой операции было получено большое количество важной информации, которая помогает украинским Силам безопасности и обороны.

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"По меньшей мере на полгода выведен из строя современный малый ракетный корабль "Серпухов", который был введен на боевое дежурство в 2015 году", - отметил он.

Отмечается, что эту спецоперацию провели легион "Свобода России" совместно с проектом "Хочу жить". Россиянину удалось устроить пожар на корабле и забрать с собой секретные документы.

"Враг до конца не понимает, что именно оказалось у нас, о чем мы узнали", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что выведенный из строя корабль "Серпухов" является носителем ракет типа "Калибр" и "Оникс", которыми враг бьет по украинской территории.

"Это первая наша операция на Балтийском флоте. Для врага она стала шоком и большой неожиданностью. После этой операции произошли перестановки, расследования, наказания в середине Балтийского флота. Понятно, что определенные головы там полетели", - добавил Юсов.

Он назвал эту операцию еще одним успешным шагом легиона "Свобода России", который демонстрирует, что россияне внутри страны готовы бороться против путинского режима.

Ракетный корабль Серпухов

Российский ракетный корабль Серпухов - малый ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М". Это 5-й корабль в этой серии. Россия спустила его на воду в 2015 году. В начале апреля этого года корабль отметил свое девятилетие.

Длина - 74 метра, ширина 11, а высота составляет 6,6 метра. Сначала Серпухов был кораблем Черноморского флота РФ, однако позже его под номером 563 ввели в состав Балтийского флота российских оккупантов.

На корабле Серпухов была пусковая установка на 8 крылатых ракет Оникс. Россияне планировали разместить на нем и ракеты Циркон и Калибр.

Пожар на ракетном корабле "Серпухов" - что известно

Напомним, в начале апреля 2024 года появилась информация, что в Калининградской области страны-агрессора РФ произошел пожар на российском ракетном корабле "Серпухов", в результате которого он получил серьезные повреждения.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук тогда сказал, что восстановление этого корабля может занять много времени из-за недостатка компонентов в РФ.

По словам спикера Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, выведенный из строя на Балтике ракетный корабль РФ "Серпухов" готовили к переброске в Черное море.

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война в Украине балтийский флот военный корабль война России и Украины Андрей Юсов
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