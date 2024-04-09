Ракетный корабль РФ выведен из строя: новые детали пожара на МРК "Серпухов"

Восстановление МРК может занять много времени из-за недостатка компонентов в РФ.

https://glavred.info/world/raketnyy-korabl-rf-vyveden-iz-stroya-novye-detali-pozhara-na-mrk-serpuhov-10556489.html Ссылка скопирована

Появились подробности пожара на МРК Серпухов / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал ситуацию вокруг пожара на малом ракетном корабле РФ "Серпухов".

"Что касается малого ракетного корабля, это серийный корабль, их должно было быть 11, теперь уже меньше. 12-й они, кажется, достраивают еще. Можем лишь констатировать тот факт, что он вышел из строя", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Спикер ВМС ВСУ также сказал, что восстановление этих кораблей может занять много времени из-за недостатка компонентов в РФ.

видео дня

Говоря о пожарах на военных кораблях РФ, которые произошли накануне, он отметил, что они связаны с традиционным российским разгильдяйством.

"Во-вторых, эти корабль и судно объединяет то, что они служат для воплощения российских амбиций. В последнее время имеет место риторика РФ о разведке новых территорий на Севере. Для них эти арктические программы важны. Но в начале полномасштабной войны они перебросили свою арктическую команду сюда, где они были сожжены в Украине", - добавил Плетенчук.

Ракетный корабль Серпухов Российский ракетный корабль Серпухов – малый ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М". Это 5-й корабль в этой серии. Россия спустила его на воду в 2015 году. В начале апреля этого года корабль отметил свое девятилетие. Длина – 74 метра, ширина 11, а высота составляет 6,6 метра. Изначально Серпухов был кораблем Черноморского флота РФ, однако позже его под номером 563 ввели в состав Балтийского флота российских оккупантов. На корабле Серпухов была пусковая установка на 8 крылатых ракет Оникс. Россияне планировали разместить на нем и ракеты Циркон и Калибр.

Ранее сообщались подробности пожара под Калининградом. Пожар внутри ракетного корабля Серпухов привел к тому, что его средства связи и автоматизации полностью выведены из строя, сказали в военной разведке Украины.

Напомним, Силы обороны Украины затопили треть военных кораблей РФ в Черном море в ходе полномасштабной войны, сказал Дмитрий Плетенчук. По словам представителя ВМС, для ударов по ряду вражеских объектов применялась противокорабельная ракета Нептун.

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов", сообщило 8 апреля РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы. Согласно данным журналистов, пожар на корабле произошел 7 апреля. Причины возгорания не установлены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред