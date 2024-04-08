Ракетный корабль под Калининградом выведен из строя: в ГУР раскрыли детали, кадры

Пожар внутри ракетного корабля Серпухов привел к тому, что его средства связи и автоматизации полностью выведены из строя, сказали в военной разведке Украины.

https://glavred.info/ukraine/raketnyy-korabl-pod-kaliningradom-vyveden-iz-stroya-v-gur-raskryli-detali-kadry-10556345.html Ссылка скопирована

Военные корабли РФ ждут новые инциденты - ГУР МО / Коллаж: Главред, фото: ГУР

В городе Балтийск Калининградской области агрессора России выгорел ракетный корабль Серпухов. Пожар внутри военного судна привел к полному уничтожению его средств связи и автоматизации. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, на восстановление боеспособности ракетного корабля Серпухов потребуется много времени.

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль Серпухов", - указали в разведке. видео дня

В ГУР МО также добавили, что будут выводиться из строя и другие российские военные корабли.

"Грохот не знает границ. Продолжение следует!" – подчеркнули в военной разведке.

Ракетный корабль Серпухов Российский ракетный корабль Серпухов – малый ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М". Это 5-й корабль в этой серии. Россия спустила его на воду в 2015 году. В начале апреля этого года корабль отметил свое девятилетие. Длина – 74 метра, ширина 11, а высота составляет 6,6 метра. Изначально Серпухов был кораблем Черноморского флота РФ, однако позже его под номером 563 ввели в состав Балтийского флота российских оккупантов. На корабле Серпухов была пусковая установка на 8 крылатых ракет Оникс. Россияне планировали разместить на нем и ракеты Циркон и Калибр.

Смотрите видео, как произошел пожар на военном корабле Серпухов:

Военный корабль Серпухов выведен из строя - ГУР / Скриншот Главред

Удары Украины по военным объектам и кораблям России - главные новости:

Результативные атаки Сил обороны Украины по военным объектам оккупантов в Крыму могут привести к серьезным проблемам для Черноморского флота РФ, отметил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он акцентировал внимание на том, 24 марта армия Украины поразила здание военно-морской базы захватчиков в оккупированном Севастополе.

Силы обороны Украины затопили треть военных кораблей РФ в Черном море в ходе полномасштабной войны, сказал Дмитрий Плетенчук. По словам представителя ВМС, для ударов по ряду вражеских объектов применялась противокорабельная ракета Нептун.

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов", сообщило 8 апреля РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы. Согласно данным журналистов, пожар на корабле произошел 7 апреля. Причины возгорания не установлены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред