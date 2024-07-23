Генштаб подтвердил поражение парома в порту 'Кавказ': какие последствия

Спецоперацию провели с участием ВМС Украины и других составляющих Сил обороны.

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ВСУ ударили по железнодорожному парому / Коллаж Главреда. Фото: ВМСУ, Генштаб

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение парома оккупантов "Славянин" в порту "Кавказ" во вторник, 23 июля.

По данным военных, паром получил существенные повреждения.

"Сегодня группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении. видео дня

Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

"Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Удар по порту Кавказ - главное

Утром 23 июля в стране-агрессоре России пожаловались на прилеты по порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

По данным СМИ, в результате удара мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Уточняется, что ранее в РФ отчитались, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. И на то, чтобы подготовить его к буксировке на Керченский судоремонтный завод, ушло три недели.

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