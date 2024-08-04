Россияне 'лезут, как тараканы': под Покровском срочно начали эвакуацию семей

Из ближайших к линии фронта громад объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

https://glavred.info/ukraine/rosiyani-lizut-yak-targani-pid-pokrovskom-primusovo-evakuyuyut-rodini-10585679.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвигаются вперед / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: deepstatemap

Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты не прекращают непрерывных штурмов на Покровском направлении фронта. Из ближайших к линии фронта общин объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

"До этого они очень активно штурмовали с помощью техники, могло быть до 15 единиц только в полосе ответственности нашей бригады", - сказала Блищик в эфире телемарафона "Єдині новини".

Пресс-секретарь рассказала, что после того, как вся эта техника уничтожалась на поле боя, оккупанты перешли к пехотным штурмам. Она отметила, что техника может выезжать, но это происходит очень редко.

видео дня

"Сначала очень активно отрабатывает их артиллерия, после того идет российская пехота. И их здесь настолько много, их здесь кишит, как российскими тараканами. Сколько бы мы их не ликвидировали, они лезут и лезут", - подчеркнула пресс-офицер.

Блищик также добавила, что россияне активно применяют мотоциклы, но не для того, чтобы штурмовать, а чтобы быстрее передвигаться, чтобы их не догнали украинские дроны. Однако, по ее словам, им это не помогает.

На востоке объявили эвакуацию семей с детьми

Между тем глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram заявил, что всего из четырех общин региона планируют эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями.

"Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны", - добавил глава ОГА.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Напомним, что РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе и приблизились к Покровску. Генштаб сообщал, что на Покровском направлении от начала суток шло 43 боя недалеко от нескольких важных населенных пунктов.

Стало известно, что РФ имеет "интересную" тактику под Покровском. В Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери, сообщил Сергей Цехоцкий.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред