Платят высокую цену, но штурмуют: РФ имеет 'интересную' тактику под Покровском

В Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает "Эспрессо".
"Ситуация на Покровском направлении действительно сложная и напряженная. Враг постоянно атакует, пытаясь продвинуться вперед", - подчеркнул он.
По словам офицера, россияне несут огромные потери.
"За каждый шаг оккупанты платят высокую цену, теряя большое количество солдат и техники. Россияне используют все, что имеют. Вчера они штурмовали на мотоциклах, сегодня была попытка штурма в районе Красногоровки на трех БМП, которые были уничтожены", - отметил Сергей Цехоцкий.
Кто такой Сергей Цехоцкий?
Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что на Покровском направлении продолжаются наиболее жесткие бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.
В ночь на 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.
Боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны.
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