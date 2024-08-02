Платят высокую цену, но штурмуют: РФ имеет 'интересную' тактику под Покровском

Россияне используют все, что имеют и штурмуют украинские позиции даже на мотоциклах, рассказал боец.

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Наступление РФ на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

В Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери. Об этом рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает "Эспрессо".

"Ситуация на Покровском направлении действительно сложная и напряженная. Враг постоянно атакует, пытаясь продвинуться вперед", - подчеркнул он.

По словам офицера, россияне несут огромные потери.

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"За каждый шаг оккупанты платят высокую цену, теряя большое количество солдат и техники. Россияне используют все, что имеют. Вчера они штурмовали на мотоциклах, сегодня была попытка штурма в районе Красногоровки на трех БМП, которые были уничтожены", - отметил Сергей Цехоцкий.

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что на Покровском направлении продолжаются наиболее жесткие бои. Это направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.

В ночь на 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны.

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